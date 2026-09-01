«Дау аяқталды, Роналду жеңді!» Пирс Морган Мессидің кетуінен кейін қатаң мәлімдеме жасады
Аргентиналық жұлдыз Лионель Мессидің 39 жасында ұлттық құрамадағы 20 жылдық мансабын аяқтағаны туралы шұғыл мәлімдемесі бүкіл әлемде қызу талқылануда. Криштиану Роналдуның жақын досы және танымал тележүргізуші Пирс Морган бұл оқиғаға жедел жауап беріп, футбол тарихындағы ең даулы тақырып — Месси мен Роналду текетіресіне нүкте қойылғанын атап өтті.
Морганның пікірінше, ұлттық құрама деңгейіндегі статистикалық көрсеткіштер 41 жастағы португалиялық жұлдыздың абсолютті басымдығын дәлелдеп берді.
«Месси — екінші, Роналду — бірінші»: Морганның қатаң мәлімдемесі
Пирс Морган өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында ұлттық құрамалар тарихындағы голдар санын салыстырып, төмендегідей ойын жазды:
Мессидің соңғы көрсеткіші: «Шұғыл хабар. Лионель Месси Аргентина ұлттық құрамасы сапында барлығы 125 гол соғып, құрамадағы мансабын аяқтады. Бұл — футбол тарихындағы екінші ең үздік нәтиже»;
Роналдудың абсолютті рекорды: «Криштиану Роналду болса Португалия құрамасы үшін осы уақытқа дейін 146 гол соқты. Бұл — футбол тарихындағы ең үздік және қол жетпес көрсеткіш»;
Соңғы үкім: «Осымен футбол тарихындағы ең ұлы футболшы (GOAT) кім екені туралы дауларға толықтай нүкте қойылды».
Ұлттық құрамалардағы тарихи текетірес
Екі аңыздың ұлттық құрамалар сапындағы көп жылдық бәсекелестігі сандарда былай көрініс тапты:
146-ға қарсы 125: Роналду халықаралық алаңдағы голдар саны бойынша әлемдік рекордты сақтап тұр және 41 жасында да Португалия сапында доп тебуді жалғастыруда;
Дәуірдің аяқталуы: Мессидің ұлттық құрамадан кетуі 2006 жылдан бері жалғасып келе жатқан жаһандық бәсекелестіктің халықаралық кезеңіне ресми түрде нүкте қойды.
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