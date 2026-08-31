«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova мен Aziz Yuldashev жаңа дуэт ұсынды (саундтрек)

·22.3K·Мәдениет
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova мен Aziz Yuldashev жаңа дуэт ұсынды (саундтрек)

Әншілер Nilufar Usmonova мен Aziz Yuldashev «Sukunat» фильміне арнайы саундтрек орындады. «Hech o‘ylamasdim» деп аталатын туынды 29 тамызда YouTube желісінде жарық көрді.

Ән өмірдің күтпеген сыйы — тағдыр жолдарын тоғыстырған махаббат туралы баяндайды. Туынды бірге боламыз деп еш ойламаған екі жүректе кенеттен оянған сезімдерді бейнелейді.

Nilufar Usmonova мен Aziz Yuldashev-тің нәзік әрі сезімге толы дауыстары бір-бірімен үйлесіп, әннің әсерлілігін арттыра түскен. Әр жолында кенеттен пайда болған шынайы сезімдер көрініс тапқан.

Әннің мәтіні мен музыкасы Sherzod Hamroyev-ке тиесілі.

Ән жарық көргеніне көп уақыт болмаса да, ол 400 мыңға жуық рет қаралды. Дуэт көрермендер тарапынан жылы қабылданып, видеоның астына 500-ден астам шынайы пікір жазылған.

«Sukunat» фильмінің тұсаукесері қыркүйек айында өтеді деп жоспарланған.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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