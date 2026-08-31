Джорджина Родригестен Мессидің жұбайының суретіне күтпеген пікір

·47.6K·Мәдениет
Джорджина Родригестен Мессидің жұбайының суретіне күтпеген пікір

Аргентиналық танымал футболшы Лионель Мессидің rafiqasi Antonela Rokusso ayni kunlarda Nyu-York shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli US Open tennis turniriga tashrif buyurdi. U mazkur yirik sport musobaqasidagi tashrifi davomida arenadan olingan bir qator suratlarni ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifalari orqali muxlislari bilan bo‘lishdi.

Антонела Рокуццоның турнир атмосферасында түскен суреттері қысқа уақыт ішінде оның жазылушыларының назарын аударды. Пост астында жанкүйерлер тарапынан түрлі жылы пікірлер мен жазбалар қалдырылды.

Алайда, осы жарияланымға жазылған пікірлердің арасында португалиялық танымал шабуылшы Криштиану Роналдуның жұбайы Джорджина Родригестің реакциясы ерекше қызығушылық тудырды.

Джорджина Родригес Антонела Рокуццо жариялаған суреттің астына өз пікірін қысқа әрі шынайы түрде білдіріп, «Қандай сұлу», деп жазба қалдырды.

Антонела Рокуццо US Open теннис кортының фонында суретке түскен.

Бұл қарапайым әрі жылы қарым-қатынас әлеуметтік желі қолданушыларының назарынан тыс қалмады. Себебі, футбол әлемінде Лионель Месси мен Криштиану Роналду есімдері көптеген жылдар бойы өзіндік бәсекелестікпен қатар аталады. Сол себепті олардың отбасы мүшелері арасындағы мұндай шынайы қарым-қатынас футбол жанкүйерлерінде қызығушылық тудырды.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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