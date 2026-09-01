Болливуд королі Шахрух Хан Өзбекстанға келуі мүмкін
Болливудтың танымал актері Шахрух Хан Өзбекстанға келуі мүмкін. Бұл туралы Мәдениет министрі Озодбек Назарбеков Үндістан премьер-министрі Нарендра Модидің Өзбекстанға сапары аясында Көксарай резиденциясында өткен құжаттарға қол қою рәсімінде мәлімдеді.
Министрдің айтуынша, қазіргі уақытта Шахрух Хан және танымал үндістандық продюсер Каран Джохармен келіссөздер жүргізілуде. Өзбек тарапы актердің елімізге келіп, жас киногерлермен кездесуін және олар үшін шеберлік сабақтарын өткізуін ұсынды.
Сондай-ақ, Шахрух Ханның қатысуымен үлкен алаңда концерт ұйымдастыру бойынша да ұсыныстар айтылды.
Алайда әзірге бұл мәселе бойынша түпкілікті келісімге қол жеткізілген жоқ. Назарбеков Өзбекстанда Шахрух Ханға деген қызығушылықтың өте жоғары екенін атап өтіп, халық оны жеті жастан жетпіс жасқа дейін күтетінін айтты.
Министрдің атап өтуінше, егер келіссөздер оң нәтиже беріп, нақты келісімге қол жеткізілсе, бұл туралы ресми түрде жарияланады.
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