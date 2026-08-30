Хаменеи мұсылман елдеріне маңызды үндеу жолдады
Иранның Жоғарғы басшысы Мұжтаба Хаменеи мұсылман елдерін бірлікке және ынтымақтастықты нығайтуға шақырды. Ол әсіресе Батыс Азия мен Парсы шығанағы елдері арасында тығыз ауызбіршілік болуы керектігін атап өтті. Бұл туралы оның Ислам бірлігі апталығына орай жолдаған жазбаша үндеуінде айтылған.
Хаменеидің мәлімдемесі аймақта АҚШ пен Израильге қатысты шиеленіс жалғасып жатқан тұста жасалды.
Хаменеи не ұсынып отыр?
Иран басшысы мұсылман елдері арасындағы бірлік, достық және әртүрлі саладағы ынтымақтастықты күшейту қажеттігін айтты.
Оның үндеуінде келесі бағыттарға ерекше назар аударылған:
мұсылман елдері арасындағы бірлікті нығайту;
өзара ынтымақтастықты дамыту;
мемлекеттер арасында қорғаныс саласында өзара іс-қимыл жасау;
мұсылман қоғамы ішіндегі жікке бөлінудің алдын алу.
«Мұсылмандар арасындағы жікке бөліну дұшпандардың мүддесіне қызмет етеді», деген мазмұнда пікір білдірді Хаменеи.
АҚШ пен Израильге қатысты қатаң мәлімдеме
Хаменеи АҚШ пен Израильді мұсылмандар бірлігі мен достығының басты жаулары ретінде сипаттады.
Оның айтуынша, мәселе тек Иран немесе оның аймақтағы одақтастарымен шектелмейді, бұл бүкіл мұсылман әлеміне қатысты.
Хаменеи, әсіресе, Парсы шығанағы елдерінің басшыларын сыртқы қысымдарға қарсы бірлесіп әрекет етуге шақырды.
Палестина мәселесі де сөз болды
Иран басшысы үндеуінде Палестина мәселесіне де тоқталды. Ол мұсылман елдері біріккен жағдайда, палестиналықтар осыншалықты көмексіз күйде қалар ма еді, деген сұрақты ортаға тастады.
Бұл мәлімдеме аймақтағы ұзаққа созылған текетірестер аясында айтылды.
Неге бұл мәлімдеме дәл қазір жасалды?
Үндеу Ислам бірлігі апталығына орай жарияланды. Сонымен қатар, бұл Хаменеидің АҚШ пен Израиль соққыларынан жараланғаннан кейінгі алғашқы ірі көпшілік алдындағы мәлімдемелерінің бірі ретінде бағалануда.
Қазіргі уақытта Иран мен АҚШ арасындағы текетірес, санкциялар және Парсы шығанағы айналасындағы жағдай аймақтағы саяси шиеленісті сақтап тұр.
Басты мақсат — мұсылман елдерін жақындастыру
Хаменеидің үндеуіндегі басты идея мұсылман елдері арасындағы ынтымақтастықты күшейту және сыртқы қысымдарға қарсы бірлесіп әрекет ету болып табылады.
Алайда оның АҚШ пен Израильге қарсы қатаң мәлімдемелері аймақтағы геосаяси текетірестер аясында халықаралық назарды тағы да Тегеранның ұстанымына аударды.
Иран басшысы мұсылман елдерін бірігуге шақырды — енді бұл үндеу аймақта қандай саяси жаңғырық беретіні басты мәселе болып қалуда.
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