Ақшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолы

·30.4K·Қоғам
Ақшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолы

Күнделікті өмірде банк карталары арқылы аударым жасағанда сандардан қателесу немесе асығыстық салдарынан қаражатты бөтен адамның картасына жіберіп алу жиі кездесетін жағдай. Мұндай жағдайда сасудың қажеті жоқ — ақшаны қайтарып алудың нақты және жұмыс істейтін тетігі бар.

Басты ереже — уақытты жоғалтпау! Қателікті байқаған бойда төлем жасаған қосымшаңыздың ресми сенім телефонына хабарласуыңыз қажет.

Ақшаны тез қайтару үшін не істеу керек?

Қосымша операторына қоңырау шалғанда төлемді болдырмау және тексеру процесін жеделдету үшін төмендегі мәліметтерді нақты айтып беру талап етіледі:

  • Операция уақыты мен күні: Төлем дәл қай сағат пен минутта жасалғаны;

  • Аударым сомасы: Қателікпен жіберілген қаражаттың нақты мөлшері;

  • Транзакция мәліметтері (чек): Төлем қосымшасында сақталған чек (түбіртек) нөмірі, жіберуші мен қабылдаушы картаның нөмірлері.

Танымал төлем қосымшаларының жедел байланыс және сенім телефондары:

  • CLICK: +998 (71) 231-08-80

  • PAYME: 1350

  • UZUM: +998 (78) 777-07-99

  • PAYNET: +998 (71) 202-07-07

  • HUMANS: 1234

  • OSON: +998 (71) 207-80-80

Мамандардың айтуынша, неғұрлым тез хабарлассаңыз, қате транзакцияны тоқтатып қалу және қаражатты иесіне қайтару ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.

БанкАударымҚателікТөлемҚаржы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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