Ислам Каримовтың балалық шағы туралы фильм көрсетілді (видео)
Бүгін, 2 қыркүйек — Өзбекстан Республикасының Тұңғыш Президенті Ислам Каримов қайтыс болған күн. Осыған орай, оның өмірінің бастапқы кезеңі — балалық және жасөспірім шағы туралы баяндайтын фильм тағы да назар аудартып отыр.
Фильмде Ислам Каримовтың кейінгі мемлекет басшысы ретіндегі қызметіне дейінгі өміріне көз жүгіртіледі. Оның балалық және жасөспірім шағына қатысты көріністер арқылы көрерменге тарихи тұлғаның өмір жолының алғашқы кезеңдері туралы түсінік беруге тырысады.
Ислам Каримов қашан және қай жерде дүниеге келген?
Ислам Каримов 1938 жылы 30 қаңтарда Самарқанд қаласында дүниеге келген.
Оның өмірі кейіннен Өзбекстан тарихымен тығыз байланысты болды. Ел тәуелсіздік алғаннан кейін Ислам Каримов мемлекеттің тұңғыш басшысы ретінде қызмет атқарды.
Оның тұлғасы мен саяси қызметі туралы көптеген материалдар дайындалғанымен, балалық және жасөспірім шағы да оның өмір жолын түсінудегі маңызды кезеңдердің бірі болып табылады.
Фильмнің қызықты тұсы неде?
Балалық шағы туралы фильмнің басты ерекшелігі — көрерменге Ислам Каримовтың мемлекет басшысы ретіндегі қызметінен әлдеқайда бұрынғы өмірін көрсетуінде.
Фильм арқылы:
оның балалық шағы;
жасөспірім кезеңі;
өсіп-өнген ортасы;
өмірінің бастапқы кезеңдері
туралы түсінік алуға болады.
Тарихта ірі із қалдырған тұлғалардың өмір жолын ұғынуда олардың балалық және жастық шағының да ерекше маңызы бар.
Ислам Каримовтың өміріндегі 2 қыркүйек күні
Ислам Каримов 2016 жылы 2 қыркүйекте Ташкент қаласында қайтыс болған.
Сол себепті 2 қыркүйек Өзбекстан тарихында оның есімімен байланысты маңызды күндердің бірі ретінде еске алынады.
Оның өміріне арналған фильм мен деректі материалдар тарихи кезең, тұлғаның өмір жолы және оның қызметі туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Жылдар өтсе де, оның өміріне деген қызығушылық сақталуда
Ислам Каримовтың балалық және жасөспірім шағына арналған фильм бүгінгі күнге байланысты тағы да өзекті бола түсуде.
1938 жылы Самарқандта туған Ислам Каримов 2016 жылы Ташкентте қайтыс болды. Оның өмір жолы тәуелсіз Өзбекстан тарихының ең маңызды кезеңдерімен байланысты болып қалды.
Төмендегі фильм Ислам Каримовтың мемлекет басшысы ретіндегі қызметінен гөрі, оның балалық және жасөспірім шағына көз жүгіртуімен назар аудартады.
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