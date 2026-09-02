Ислам Каримовтың балалық шағы туралы фильм көрсетілді (видео)

·13.5K·Қоғам
Ислам Каримовтың балалық шағы туралы фильм көрсетілді (видео)

Бүгін, 2 қыркүйек — Өзбекстан Республикасының Тұңғыш Президенті Ислам Каримов қайтыс болған күн. Осыған орай, оның өмірінің бастапқы кезеңі — балалық және жасөспірім шағы туралы баяндайтын фильм тағы да назар аудартып отыр.

Фильмде Ислам Каримовтың кейінгі мемлекет басшысы ретіндегі қызметіне дейінгі өміріне көз жүгіртіледі. Оның балалық және жасөспірім шағына қатысты көріністер арқылы көрерменге тарихи тұлғаның өмір жолының алғашқы кезеңдері туралы түсінік беруге тырысады.

Ислам Каримов қашан және қай жерде дүниеге келген?

Ислам Каримов 1938 жылы 30 қаңтарда Самарқанд қаласында дүниеге келген.

Оның өмірі кейіннен Өзбекстан тарихымен тығыз байланысты болды. Ел тәуелсіздік алғаннан кейін Ислам Каримов мемлекеттің тұңғыш басшысы ретінде қызмет атқарды.

Оның тұлғасы мен саяси қызметі туралы көптеген материалдар дайындалғанымен, балалық және жасөспірім шағы да оның өмір жолын түсінудегі маңызды кезеңдердің бірі болып табылады.

Фильмнің қызықты тұсы неде?

Балалық шағы туралы фильмнің басты ерекшелігі — көрерменге Ислам Каримовтың мемлекет басшысы ретіндегі қызметінен әлдеқайда бұрынғы өмірін көрсетуінде.

Фильм арқылы:

  • оның балалық шағы;

  • жасөспірім кезеңі;

  • өсіп-өнген ортасы;

  • өмірінің бастапқы кезеңдері

туралы түсінік алуға болады.

Тарихта ірі із қалдырған тұлғалардың өмір жолын ұғынуда олардың балалық және жастық шағының да ерекше маңызы бар.

Ислам Каримовтың өміріндегі 2 қыркүйек күні

Ислам Каримов 2016 жылы 2 қыркүйекте Ташкент қаласында қайтыс болған.

Сол себепті 2 қыркүйек Өзбекстан тарихында оның есімімен байланысты маңызды күндердің бірі ретінде еске алынады.

Оның өміріне арналған фильм мен деректі материалдар тарихи кезең, тұлғаның өмір жолы және оның қызметі туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Жылдар өтсе де, оның өміріне деген қызығушылық сақталуда

Ислам Каримовтың балалық және жасөспірім шағына арналған фильм бүгінгі күнге байланысты тағы да өзекті бола түсуде.

1938 жылы Самарқандта туған Ислам Каримов 2016 жылы Ташкентте қайтыс болды. Оның өмір жолы тәуелсіз Өзбекстан тарихының ең маңызды кезеңдерімен байланысты болып қалды.

Төмендегі фильм Ислам Каримовтың мемлекет басшысы ретіндегі қызметінен гөрі, оның балалық және жасөспірім шағына көз жүгіртуімен назар аудартады.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ақшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолыАқшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолы30.08, 22:16«Бес егіз екенін біліп, есімнен танып қала жаздадым»: Әндіжандағы сирек кездесетін босану«Бес егіз екенін біліп, есімнен танып қала жаздадым»: Әндіжандағы сирек кездесетін босану27.08, 15:47Блогер мұқтаж әйелдерді тосын сыймен қуанттыБлогер мұқтаж әйелдерді тосын сыймен қуантты25.08, 09:1818 жасқа толған күні — Әке алимент қарызын төлеп берді18 жасқа толған күні — Әке алимент қарызын төлеп берді24.08, 19:31Бір себет жүзім 5 миллион сумға сатылдыБір себет жүзім 5 миллион сумға сатылды23.08, 11:59Қашқадариялық қолөнерші қарапайым темірден өнер туындыларын жасап жүрҚашқадариялық қолөнерші қарапайым темірден өнер туындыларын жасап жүр17.08, 11:54
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Қоғам жаңалықтар

Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады
Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады
Той күні зиратқа барған келін мен күйеу жігіт көпшілікті толқытты
Той күні зиратқа барған келін мен күйеу жігіт көпшілікті толқытты
Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді
Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді
Ақшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолы
Ақшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолы
Қашқадариялық қолөнерші қарапайым темірден өнер туындыларын жасап жүр
Қашқадариялық қолөнерші қарапайым темірден өнер туындыларын жасап жүр
Өзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білді
Өзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білді
«Бес егіз екенін біліп, есімнен танып қала жаздадым»: Әндіжандағы сирек кездесетін босану
«Бес егіз екенін біліп, есімнен танып қала жаздадым»: Әндіжандағы сирек кездесетін босану
Блогер мұқтаж әйелдерді тосын сыймен қуантты
Блогер мұқтаж әйелдерді тосын сыймен қуантты