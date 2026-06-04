5 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды
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• Еуро 46,41 сомға қымбаттап, 13 949,16 сом болды.
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 5 маусымға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Соған сәйкес, доллар 26,53 сомға қымбаттап, 11 997,21 сомды құрады.
• Еуро 46,41 сомға қымбаттап, 13 949,16 сом болды.
• Ресей рублі 1,66 сомға арзандап, 161,52 сомға дейін түсті.
• Фунт стерлинг 22,48 сомға қымбаттап, 16 121,85 сом болды.
• Жапон иенасы 0,14 сомға қымбаттап, 75,05 сомды құрады.
• Швейцария франкі 23,98 сомға қымбаттап, 15 188,26 сом болды.
• Қытай юані 3,13 сомға қымбаттап, 1 771,17 сомды құрады.
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