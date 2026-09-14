15 қыркүйекке арналған валюта бағамдары жарияланды
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 15 қыркүйекке арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 0,55 сўмға арзандап, 11 765,21 сўмды құрады.
• Еуро 52,41 сўмға арзандап, 13 586,46 сўм болды.
• Фунт стерлинг 16,04 сўмға арзандап, 15 872,44 сўм болды.
• Ресей рублі 0,36 сўмға арзандап, 139,35 сўмды құрады.
• Қытай юаны 0,13 сўмға арзандап, 1 753,78 сўм болды.
• Жапон иенасы 0,28 сўмға арзандап, 76,11 сўмға дейін төмендеді.
• Швейцария франкі 28,94 сўмға арзандап, 14 402,26 сўмды құрады.
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