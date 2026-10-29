Миллионердің әйелі бөгде көздерден таса демалу үшін 50 миллион долларға жеке арал сатып алды

·31.1K·Әлем
Миллионердің әйелі бөгде көздерден таса демалу үшін 50 миллион долларға жеке арал сатып алды

Дубайда тұратын кәсіпкер Джамал Әл-Надактың әйелі Соуди Әл-Надак күйеуі оған бөгде көздерден таса демалу үшін жеке арал сатып алғанын хабарлады. Бұл туралы 2024 жылы The Independent басылымы жазды.

Блогердің айтуынша, Азияда орналасқан аралдың құны 50 миллион долларды құраған. Ерлі-зайыптылар бұл сатып алуды тек жеке демалыс ретінде ғана емес, сонымен қатар болашаққа салынған инвестиция ретінде де қарастырған.

Соуди Әл-Надак қауіпсіздік мақсатында аралдың нақты орналасқан жерін жарияламады. Оның айтуынша, жеке аумақ оларға көпшіліктің назарынан тыс, еркін демалуға мүмкіндік береді.

Алайда аралдың сатып алынғаны және оның 50 миллион долларға бағаланғаны туралы ақпарат тәуелсіз түрде расталмаған. Сондықтан бұл хабарлама блогердің мәлімдемесіне негізделген.

Соуди Әл-НадакДжамал Әл-НадакЖеке аралДубайМиллионер
Бөлісу:
Telegram арнасыGoogle-да бақылау
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ганалық жалған пайғамбар адамзатты құтқару үшін кемелер салудаГаналық жалған пайғамбар адамзатты құтқару үшін кемелер салуда23 қазан 12:50Әлемдегі ең қуатты армиялар рейтингі жарияланды. Өзбекстан нешінші орында?Әлемдегі ең қуатты армиялар рейтингі жарияланды. Өзбекстан нешінші орында?20 қазан 20:50Қытайда қалыңдық күйеу жігітке 12 мың долларлық видеокарта сыйладыҚытайда қалыңдық күйеу жігітке 12 мың долларлық видеокарта сыйлады19 қазан 15:37Күн сөнгеннен кейін планеталармен не болатыны белгілі болдыКүн сөнгеннен кейін планеталармен не болатыны белгілі болды17 қазан 19:05Дағыстанда медбике әріптесінің тойына кетіп қалғандықтан 19 жастағы науқас қайтыс болдыДағыстанда медбике әріптесінің тойына кетіп қалғандықтан 19 жастағы науқас қайтыс болды16 қазан 13:0816 жыл бұрын тапсырыс берілген Nokia телефондары ақыры жетті16 жыл бұрын тапсырыс берілген Nokia телефондары ақыры жетті16 қазан 10:18
ХабарландыруларСеріктестік
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Бір күнде туған екі сәбидің салмағындағы айырмашылық бәрін таңғалдырды
Бір күнде туған екі сәбидің салмағындағы айырмашылық бәрін таңғалдырды
Қытайда қалыңдық күйеу жігітке 12 мың долларлық видеокарта сыйлады
Қытайда қалыңдық күйеу жігітке 12 мың долларлық видеокарта сыйлады
Қытайдағы елес қала: 15 жыл бойы қараусыз қалған қала қандай құпияны жасырады?
Қытайдағы елес қала: 15 жыл бойы қараусыз қалған қала қандай құпияны жасырады?
Күріш алқаптарындағы «жұмысшы» үйректер: олар фермерлерге қалай көмектеседі?
Күріш алқаптарындағы «жұмысшы» үйректер: олар фермерлерге қалай көмектеседі?
16 жыл бұрын тапсырыс берілген Nokia телефондары ақыры жетті
16 жыл бұрын тапсырыс берілген Nokia телефондары ақыры жетті
Күн сөнгеннен кейін планеталармен не болатыны белгілі болды
Күн сөнгеннен кейін планеталармен не болатыны белгілі болды
38 жастағы әйел бірден төрт бірдей егіз ұл күтіп отыр
38 жастағы әйел бірден төрт бірдей егіз ұл күтіп отыр
Ганалық жалған пайғамбар адамзатты құтқару үшін кемелер салуда
Ганалық жалған пайғамбар адамзатты құтқару үшін кемелер салуда