Миллионердің әйелі бөгде көздерден таса демалу үшін 50 миллион долларға жеке арал сатып алды
Дубайда тұратын кәсіпкер Джамал Әл-Надактың әйелі Соуди Әл-Надак күйеуі оған бөгде көздерден таса демалу үшін жеке арал сатып алғанын хабарлады. Бұл туралы 2024 жылы The Independent басылымы жазды.
Блогердің айтуынша, Азияда орналасқан аралдың құны 50 миллион долларды құраған. Ерлі-зайыптылар бұл сатып алуды тек жеке демалыс ретінде ғана емес, сонымен қатар болашаққа салынған инвестиция ретінде де қарастырған.
Соуди Әл-Надак қауіпсіздік мақсатында аралдың нақты орналасқан жерін жарияламады. Оның айтуынша, жеке аумақ оларға көпшіліктің назарынан тыс, еркін демалуға мүмкіндік береді.
Алайда аралдың сатып алынғаны және оның 50 миллион долларға бағаланғаны туралы ақпарат тәуелсіз түрде расталмаған. Сондықтан бұл хабарлама блогердің мәлімдемесіне негізделген.
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