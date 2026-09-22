Афра Сарачоғлуға қатысты істегі жаңа бетбұрыс: актриса есірткіге қатысты алғаш рет пікір білдірді

·17.7K·Мәдениет
Афра Сарачоғлуға қатысты істегі жаңа бетбұрыс: актриса есірткіге қатысты алғаш рет пікір білдірді

Түркияда танымал тұлғаларға қатысты жүргізіліп жатқан есірткі тергеуі аясында актриса Афра Сарачоғлуға қатысты да ұстау туралы шешім шығарылғаны хабарланды.

Актриса хабарды шетелде естіді

Афра Сарачоғлу бұл хабарды шетелде жүрген кезінде естігенін мәлімдеді. Актрисаның айтуынша, оның шетелге сапары алдын ала жоспарланған іссапар болған.

Сарачоғлу Түркияға оралып, тергеу аясында жауап беретінін білдірді. Актриса жағдайды анықтау үшін ең қысқа мерзімде Түркияға оралатынын айтты. Сондай-ақ, ол тергеу аясында жауап беруге дайын екенін мәлімдеген.

Сарачоғлу жағдайдың жақын арада анықталатынына сенімді екенін атап өтті.

Әзірге бұл хабар тергеу аясындағы процесс ретінде айтылуда. Актрисаның өзі болса Түркияға оралып, тиісті органдарға жауап беретінін білдірген.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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