Жапонияда 90 минут ұйықтаған қатысушы 14 мың доллар алады
Матрастарымен танымал Koala Japan компаниясы Жапонияда әдеттегіден мүлдем өзгеше байқау — ұйықтау бойынша жарыс ұйымдастыруда. Онда қатысушылар өздерінің ең жақсы ұйықтау қабілетін көрсетіп, қомақты ақшалай сыйлық үшін бақ сынайды. Бұл туралы “Tokyo Weekender” хабарлады.
Мәлім етілгендей, ерекше іс-шара биылғы жылдың 5 қазанында Токио қаласында өтеді. Жарыс шарттарына сәйкес, қатысушылар 90 минут бойы Koala матрасында ұйықтауы керек болады.
Алайда жеңімпазды қарапайым бақылау арқылы анықтамайды. Ұйымдастырушылар арнайы құрылғылардың көмегімен қатысушылардың ұйқы процесін бақылап, оның сапасын бағалайды.
Атап айтқанда, жарыс барысында ұйқының тереңдігі, қатысушының қаншалықты тез ұйықтап кеткені және ұйқы қалпының тұрақтылығы өлшеніп, жиналған мәліметтер талданып, ең үздік нәтиже көрсеткен қатысушы жеңімпаз деп танылады.
Байқаудың бас жүлдесі қатысушыларды одан сайын қызықтыратыны сөзсіз. Жеңімпазға 2,22 миллион иен, яғни ағымдағы бағам бойынша шамамен 14 300–14 400 АҚШ доллары көлемінде ақшалай сыйлық табысталады.
Қызығы, сыйақы сомасы да кездейсоқ таңдалмаған. 2,22 миллион иен саны бұқаралық мәдениетте ұйқыны білдіретін “Zzz” дыбысын еске түсіреді. Осылайша компания байқаудың негізгі тақырыбы — ұйқыға деген ишараны сыйақы мөлшерінде де көрсеткен.
Жарыста тек бас жүлде үшін ғана емес, қатысушылар үшін бірнеше қосымша номинациялар да қарастырылған.
Олардың арасында ең терең ұйқы және демалу кезіндегі ең ерекше немесе тіпті “акробатикалық” қалып үшін берілетін жүлделер бар.
Алайда жарыста жай ғана матрасқа жатып, ұйықтап қалу жеткіліксіз болады. Ұйымдастырушылар қатысушыларды түрлі күтпеген жағдайларға да дайындауда.
Атап айтқанда, әрбір “кезең” басталмас бұрын қатысушылар бой жазу жаттығуларын орындайды. Сондай-ақ, оларға демалу сапасына әсер етуі мүмкін кездейсоқ заттар беріледі.
Бұдан бөлек, жарыс барысында қатысушылар үшін күтпеген “ұйқының бұзылуы” да ұйымдастырылады. Бұл байқауды одан сайын қызықты әрі күрделі ете түсуі мүмкін.
Ұйымдастырушылар бұл “ұйқының бұзылуы” нақты неден тұратынын әзірге ашпай отыр. Сол себепті қатысушыларды жарыс кезінде қандай тосынсыйлар күтіп тұрғаны құпия күйінде қалуда.
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