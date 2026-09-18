Іздестіру іс-шаралары жалғасуда

·18.9K·Қоғам
Іздестіру іс-шаралары жалғасуда

Мәжбүрлі орындау бюросының Науаи облыстық басқармасының Іздестіру бөлімі іздеудегі борышкерлер мен олардың мүліктерінің орналасқан жерін анықтау, сондай-ақ атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету және осы салада заң үстемдігін орнату мақсатында бүкіл ел бойынша жедел іздестіру іс-шараларын жүргізіп келеді.

Атап айтқанда, ағымдағы жылдың өткен кезеңінде 339 жеке тұлға табылып, олардан 2 млрд сумнан астам қарыз өндірілді.

Қазіргі таңда 148 борышкерді іздеп табу шаралары көрілуде. Бұл тұлғалардың 82-сі республика аумағында жасырынып жүргені, ал 66-сы түрлі мақсаттармен шетелге шығып кеткені анықталды.

Мысалы, Бюроның Кармана аудандық бөлімі іздеу жариялаған борышкер А.Х. Ташкент қаласында жүргізілген жедел іс-шара барысында анықталды. Ол Ташкент облысындағы «Қорамұрт» ЖПҚ бекеті арқылы өтіп, Қыбрай ауданында жалдамалы жұмыста жүрген кезінде ұсталды.

Аталған борышкердің 12 млн 639 мың сум көлемінде төленбеген алимент қарызы болғандықтан, ЖИБ Наубахор аудандық соты Өзбекстан Республикасының Әкімшілік жауапкершілік туралы кодексінің 47⁴-бабына сәйкес 15 тәулікке әкімшілік қамауға алу жазасын тағайындады.

Сондай-ақ, Іздестіру бөлімі мен облыстық ІІБ ЖҚҚБ қызметкерлерімен бірлесіп «AutoCon» іс-шаралары өткізілуде. Іс-шаралар барысында 2,1 млрд сумдық 109 атқарушылық құжат бойынша борышкерлердің атындағы 43 автокөлік айыппұл тұрағына қойылды. Сонымен қатар, 603 млн сумдық 71 атқарушылық құжаттың орындалуы қамтамасыз етілді.

Әкімшілік айыппұлдарды өндіру туралы атқарушылық құжаттар Іздестіру бөлімі қызметкерлері тарапынан талданып, махаллалар кесігінде мақсатты жұмыстар жүргізілуде.

Қазіргі уақытта осы бағыттағы жедел іздестіру іс-шаралары дәйекті түрде жалғастырылуда.

Науаи облысыМәжбүрлі орындау бюросыІздестіру бөліміAutoConҚорамұрт ЖПҚ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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