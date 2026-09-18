Сөз шебері Валижон Шамшиев тағы бір мәрте әке атанды: 13-ші перзенті дүниеге келді
Танымал сөз шебері және актер Валижон Шамшиевтің отбасында тағы бір қуанышты оқиға орын алды. Өнер иесі тағы бір мәрте әке атанды. Бұл жолы отбасында қыз бала дүниеге келді.
Жағымды жаңалықты актердің жұбайы Instagram парақшасы арқылы хабарлады. Ол отбасында жаңа сәби — қыз бала дүниеге келгенін жеткізді.
Әзірге сәбиге қандай есім берілгені туралы ақпарат жарияланбады.
Валижон Шамшиев — көп балалы өнер иесі
Валижон Шамшиев көп балалы өнер адамдарының бірі ретінде танымал. 2025 жылы оның 12-ші рет әке атанғаны туралы хабар тараған болатын.
Жаңа сәбидің дүниеге келуімен өнер иесінің отбасындағы қуаныш еселене түсті.
Пікірлер 0
…