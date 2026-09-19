iPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болды
Apple компаниясының жаңа iPhone 18 сериясы 18 қыркүйектен бастап дүние жүзі бойынша сатылымға шықты. Өзбекстанда да смартфондардың алғашқы бағалары белгілі болды.
Қазіргі уақытта iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының eSIM+eSIM және SIM+eSIM нұсқалары сатылымға ұсынылуда.
eSIM+eSIM нұсқалары:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 доллар
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 доллар
SIM+eSIM нұсқалары:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 доллар
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 доллар
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 доллар
Осылайша, қазіргі мәліметтерге сәйкес, iPhone 18 Pro смартфонының бастапқы бағасы 1 899 доллардан, ал iPhone 18 Pro Max бағасы 2 049 доллардан басталады.
Пікірлер 0
…