iPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болды

·30.2K·Технология
iPhone 18 Pro және Pro Max бағалары белгілі болды

Apple компаниясының жаңа iPhone 18 сериясы 18 қыркүйектен бастап дүние жүзі бойынша сатылымға шықты. Өзбекстанда да смартфондардың алғашқы бағалары белгілі болды.

Қазіргі уақытта iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарының eSIM+eSIM және SIM+eSIM нұсқалары сатылымға ұсынылуда.

eSIM+eSIM нұсқалары:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 доллар

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 доллар

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 доллар

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 доллар

SIM+eSIM нұсқалары:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 доллар

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 доллар

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 доллар

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 доллар

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 доллар

Осылайша, қазіргі мәліметтерге сәйкес, iPhone 18 Pro смартфонының бастапқы бағасы 1 899 доллардан, ал iPhone 18 Pro Max бағасы 2 049 доллардан басталады.

AppleiPhone 18eSIMӨзбекстанСмартфондар
Бөлісу:
Telegram арнасыGoogle-да бақылау
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

iPhone 18 сериясының дизайны расталды: Қаптамалардың суреттері тарадыiPhone 18 сериясының дизайны расталды: Қаптамалардың суреттері тарады22 мамыр 18:24Apple iPhone 18 шығарылымын әдейі кешіктірудеApple iPhone 18 шығарылымын әдейі кешіктіруде7 мамыр 15:23iPhone 17 нарықтағы ең ұзақ өмір сүретін смартфонға айналадыiPhone 17 нарықтағы ең ұзақ өмір сүретін смартфонға айналады6 мамыр 06:24iPhone 18 төрт қыры иілген Samsung дисплейіне ие боладыiPhone 18 төрт қыры иілген Samsung дисплейіне ие болады26 сәуір 19:27Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелдіЖер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді20 қыркүйек 15:26Bir ay boyy juyudı qajet etpeytin futbolka: Quramında altın bar (video)Bir ay boyy juyudı qajet etpeytin futbolka: Quramında altın bar (video)29 тамыз 14:34
ХабарландыруларСеріктестік
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді
Жер бетінде оттегі қашан таусылатыны есептелді
Bir ay boyy juyudı qajet etpeytin futbolka: Quramında altın bar (video)
Bir ay boyy juyudı qajet etpeytin futbolka: Quramında altın bar (video)