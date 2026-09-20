Мафтуна Холмуротова «Көкірек белгісімен» марапатталды: әнші жанкүйерлеріне үндеу жолдады

·47.5K·Мәдениет
Мафтуна Холмуротова «Көкірек белгісімен» марапатталды: әнші жанкүйерлеріне үндеу жолдады

Әнші Мафтуна Холмуротова әншілік саласындағы қызметі үшін «Көкірек белгісімен» марапатталды. Өнерпаз қуанышты жаңалығымен әлеуметтік желідегі парақшасында жанкүйерлерімен бөлісті.

Мафтуна Холмуротова бұл марапатты шығармашылық жолындағы үлкен мойындау және жаңа жауапкершілік ретінде қабылдағанын атап өтті.

«Бүгін мен әншілік саласындағы жоғары баға — «Көкірек белгісімен» марапатталдым. Бұл мен үшін шығармашылық жолдағы тағы бір саты, одан да үлкен жауапкершілік деген сөз», — деп жазды әнші.

Өнерпаз оны әрдайым қолдап келе жатқан жанкүйерлеріне де алғысын білдірді. Ол халық үшін шығармашылықпен айналысуды және өнері арқылы қызмет етуді тоқтатпайтынын айтты.

Мафтуна Холмуротова болашақ армандары туралы да айтып, одан да жоғары атақтарға қол жеткізуді тіледі.

«Иншалла, әлі «Өзбекстан халық әртісі», «Өзбекстанда еңбек сіңірген әртіс» секілді жоғары атақтарға да қол жеткізу нәсіп етсін.» Мафтуна Холмуротованың айтуынша, жанкүйерлерінің ықыласы мен қолдауы оның шығармашылығы үшін өте құнды. Ал «Көкірек белгісі» оның шығармашылық қызметіндегі кезекті маңызды мойындау болды.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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