Хувайдо Жумаева Бобур Мансуровпен бірге шығармашылықпен айналысу ұсынысы мен гонорары туралы айтты
Актриса Хувайдо Жумаева сұхбаттарының бірінде Бобур Мансуровпен бірге шығармашылық жолын қалай бастағаны туралы айтып берді. Одан Бобур Мансуров тарапынан ұсыныс түскен-түспегені сұралды.
«Өте қатты өтінді. 'Келіңізші, апа, келіңізші, апа', деді. Жарайды дедім. Осы баланың көңіліне қарайын дедім», — деп әзілмен жауап берді актриса.
Әңгіме барысында Хувайдо Жумаевадан гонорарының қанша екені де сұралды.
«Жасыратын ештеңесі жоқ. Гонорарым онша қымбат емес — 1000», — деді ол.
Актрисадан бұл 1000 доллар бір видео үшін бе деп нақтылағанда, ол әзілмен жауап қатты.
«Иә. Соған лайық өнер де көрсетемін. Қараңызшы қастарымды, қараңызшы қалай ойнататынымды. Мұндайды ешкім жасай алмайды», — деп күле қосты Хувайдо Жумаева.
Актрисаның Бобур Мансуровпен бірге түсіріп жатқан вайн-видеолордағы өнері көрермендердің назарынан тыс қалмады. Пікірлерде қолданушылар олардың видеолары жақсы шығып жатқанын атап өтіп, Хувайдо Жумаеваның актерлік шеберлігін де мойындады.
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