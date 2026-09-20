Чорсу базарында ән айтып ақша сұраған бала Ұлттық гвардия қызметкерлерімен алып кетілді

·19.9K·Қоғам
Чорсу базарында ән айтып ақша сұраған бала Ұлттық гвардия қызметкерлерімен алып кетілді

Әлеуметтік желілерде Ташкенттегі «Чорсу» базары аумағында Ұлттық гвардияның үш қызметкері кәмелетке толмаған баланы қолынан ұстап алып бара жатқан видео тарады.

Мәлім болғандай, 17 қыркүйекте «Эски Жува» базары аумағында кәмелетке толмаған баланың азаматтардан ақша сұрағаны туралы хабарлама түскен. Қоғамдық тәртіпті сақтауға тартылған Ұлттық гвардия әскери қызметшісі баланы анықтап, базар аумағындағы ІІБ ғимаратына алып келген және профилактикалық қызмет қызметкерлеріне тапсырған.

Бала бұған дейін метро мен «Чорсу» базары аумағында ән айтып, оның орнына ақша сұрауымен әлеуметтік желілерде танылған. Оның «Седая ночь» және «Белые розы» сияқты әндерді орындағаны түсірілген видеолар тараған.

Ұлттық гвардияның мәліметінше, тексеру барысында баланың кәсіпкерлерден, азаматтардан және туристерден ақша сұрағаны анықталған. Сондай-ақ, ақша беруден бас тартқан кейбір адамдарды балағаттап, мазасын алғаны айтылуда.

Бұған дейін әлеуметтік желілерде баланың шетелдік туристерге ән айтып, 100 мың сум талап еткен видеосы да талқыға түскен болатын. Мәліметтерге сәйкес, турист 50 мың сум ұсынғанда, бала одан 150 мың сумды тартып алған.

Қазіргі таңда осы жағдай бойынша профилактикалық қызмет қызметкерлері тексеру жүргізуде.

ТашкентЧорсу базарыҰлттық гвардияКәмелетке толмағандарӨзбекстан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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