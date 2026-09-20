АҚШ-та бір бөлімнің 14 медбикесі бір уақытта жүкті болды

·12.2K·Әлем
АҚШ-та бір бөлімнің 14 медбикесі бір уақытта жүкті болды

2025 жылы АҚШ-тың Висконсин штатындағы HSHS St. Vincent Hospital ауруханасында ерекше жағдай орын алды. Мекеменің Women and Infants Center бөлімінде жұмыс істейтін 14 медбике бір уақытта жүкті болған.

Қызығы, бұл медбикелердің барлығы жүкті әйелдер мен сәбилерге медициналық көмек көрсететін бөлімде жұмыс істеген. Олар күнделікті қызметінде басқа әйелдерге босану процесінде көмектессе, сол кезеңде өздері де ана атануды күтіп жүрген еді.

Аурухана бұл ерекше жағдай туралы 2025 жылдың мамыр айында хабарлады. Медбикелердің жүктілік мерзімдері бір-біріне жақын болғандықтан, олар кезектесіп декреттік демалысқа шығуға дайындалды.

Бөлімдегі жұмыс процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін уақытша қызметкерлер, ішкі флекс-топтар және басқа медбикелердің көмегі пайдаланылды.

Кейінірек аурухана мәліметі бойынша, 14 медбикенің сегізі сәбилі болды. Олардың арасында төрт қыз және төрт ұл дүниеге келді.

Ауруханадағы бұл жағдай 2025 жылдың өзіндік «бэби-бумы» ретінде назар аударды. Бір бөлімде жұмыс істейтін соншама медбикенің бір уақытта сәби күтуі олардың өздері үшін де, әріптестері үшін де ұмытылмас оқиғаға айналды.

HSHS St. Vincent HospitalWomen and Infants Center14 медбике жүктілігі2025 жылғы бэби-бумАҚШ жаңалықтары
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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