Қарақалпақстанда 4 тонна алтын табылды: ең қызығы, аймақтың 80 пайызы әлі зерттелмеген

·116K·Әлем
Қарақалпақстанда 4 тонна алтын табылды: ең қызығы, аймақтың 80 пайызы әлі зерттелмеген

Қарақалпақстанда алтын өндіру және өңдеуге маманданған ірі кластер құру жоспарлануда. Аймақтағы «Урусой» кенішінде 4 тонна алтын қоры анықталғаны мәлім болды. Жоба жүзеге асырылғаннан кейін геологиялық барлау жұмыстары да кеңейтіледі.

Министрлер Кабинетінің тиісті қаулы жобасында Қарақалпақстанда алтын өндіру және оны өңдеу кластерін құру бойынша шаралар белгіленген.

Жоба аясында тек қолданыстағы кенішті игеру ғана емес, сонымен қатар жаңа перспективалы аймақтарды анықтау үшін геологиялық барлау жұмыстарын күшейту көзделген.

Ең қызықты тұсы: аймақтың геологиялық тұрғыдан зерттелген бөлігі әзірге небәрі 20 пайызды құрайды. Бүгінгі мәліметтерге сәйкес, кеніш іздеу және өндіру жұмыстары жүргізіліп жатқан аумақ 200 гектарды құрайды. Жаңа кластердің іске қосылуы аймақтағы экономикалық белсенділікті арттырып, 1000-ға жуық жаңа жұмыс орнын ашуға қызмет етеді деп күтілуде. Осылайша, Қарақалпақстанның үлкен бөлігі әлі толық геологиялық зерттелмеген. Сол себепті алдағы барлау жұмыстары барысында жаңа кеніштер мен пайдалы қазба қорларының анықталу ықтималдығы бар.

ҚарақалпақстанУрусойАлтын өндіру кластеріМинистрлер КабинетіГеологиялық барлау
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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