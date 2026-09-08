Лақап аттарымен танымал өнер иелерінің шын есімдері

·85.6K·Мәдениет
Лақап аттарымен танымал өнер иелерінің шын есімдері

Өзбек өнерінде көптеген әншілер мен шығармашылық иелері өз аты-жөнімен емес, жанкүйерлеріне жақсы таныс лақап аттарымен танымал. Кей жағдайда өнер иесінің шын есімі сахналық атынан мүлдем өзгеше болады.

Төменде танымал лақап аттардың артында қандай есімдер жасырылғаны туралы ақпарат береміз.

Imron — Oybek To‘xtayev

Әнші Imron-ның шын есімі — Oybek To‘xtayev. Ол 1990 жылы 5 мамырда Бұхара облысының Каган ауданында зиялы отбасында дүниеге келген. Өнер иесі “Yomon qiz”, “Davo istab”, “Dugonangdan asra meni” және “Sendan zo‘ri yo‘q” сияқты әндерімен танымал.

Лақап аттарымен танымал өнер иелерінің шын есімдері

Dilso‘z — Go‘zal Jumaniyozova

Dilso‘z лақап атымен өнер көрсететін әншінің шын есімі — Go‘zal Jumaniyozova. Ол 1989 жылы 8 мамырда Науаи қаласында туған. Әнші “Begim”, “Yurak”, “Uylanasizmi, yo‘qmi”, “Otajon” және “Baxt tilang” әндерімен жанкүйерлердің сүйіспеншілігіне бөленген.

Қоңыр қалпақ пен жібек орамал таққан әйел жан-жағына қарап тұр.

Kaniza — Shahrizoda Ahmedova

Көпшілікке Kaniza есімімен таныс әншінің шын есімі — Shahrizoda Ahmedova. Ол 1985 жылы 28 сәуірде Қоқан қаласында зиялы отбасында дүниеге келген.

Kaniza өнердегі жолын 2006 жылы “Janona” тобының құрамында бастаған. 2007 жылдан бастап жеке шығармашылықпен айналысады. Әнші сахналық атын әжесі Kanizaxon-ның есімінен алған. Әнші “Malina”, “Lilla”, “Biyo-biyo”, “Hali-hali” және “Kuydirganim” әндерімен танымалдылыққа ие болған.

Қызғылт түсті көйлектегі әйел шашын ұстап, жартастар аясында тұр.

Mustafo — Zohid Yusupov

Mustafo лақап атымен танымал әншінің шын есімі — Zohid Yusupov. Ол 1984 жылы 23 қыркүйекте Ташкент қаласында туған.

Өнер иесі “Qirolicham”, “Bir olma”, “Arazchi xonim”, “Kechir”, “Leyli” және “Chorsu” сияқты әндері арқылы танылған.

Көзілдірік таққан, сақалды және ақ пиджак киген ер адамның портреті.

Parizoda — Dilnoza Safarova

Би өнерінде Parizoda есімімен танымал өнер иесінің шын есімі — Dilnoza Safarova. Ол 1987 жылы 10 қыркүйекте өнерге қатысы жоқ отбасында дүниеге келген.

Биші шығармашылық жолымен қатар отбасына да уақыт бөліп келеді. Қазіргі таңда ол екі қыз бен бір ұлдың анасы.

Сары қызғалдақ ұстаған, ашық түсті көйлектегі қара шашты әйел.

Сіз олардың шын есімдерін білдіңіз бе? Тағы қай өнер иесінің лақап атының артындағы шын есімін білесіз? Пікірлерде жазып қалдырыңыз!

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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