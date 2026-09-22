Оңтүстік кореялық танымал актриса Пак Шин Хе екінші рет ана атанды!
Оңтүстік кореялық танымал актриса Пак Шин Хе мен оның жұбайы, актер Чхве Тэ Джунның отбасында қуанышты оқиға орын алды. 22 қыркүйекте Salt Entertainment актрисаның қыз босанғанын хабарлады.
Агенттіктің мәліметінше, Пак Шин Хе де, оның жаңа туған сәбиі де өздерін жақсы сезінеді. Осылайша, актриса мен актердің отбасында тағы бір сәби дүниеге келді.
Бұл жолы отбасы қызды болды. Пак Шин Хе мен Чхве Тэ Джунның бұған дейін бір ұлы бар.
Пак Шин Хе мен Чхве Тэ Джун 2022 жылдың қаңтарында отау құрған болатын. Көп ұзамай олардың отбасында тұңғыштары — ұл бала дүниеге келді.
Енді танымал жұп екі баланың ата-анасы атанды. Актрисаның жанкүйерлері Пак Шин Хенің екінші рет ана атанғанын жылы қабылдады. Қызының дүниеге келуімен отбасында жаңа әрі қуанышты кезең басталды.
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