«Miss World-2026»: әлемнің ең сұлу аруы анықталды (фото)

·52.2K·Мәдениет
«Miss World-2026»: әлемнің ең сұлу аруы анықталды (фото)

5 қыркүйекте Вьетнамда «Miss World-2026» халықаралық сұлулық байқауының финалдық кезеңі өтті. Онда Доминикан Республикасының өкілі, 24 жасар Джохерри Мола бас жүлдені иеленді. Бұл туралы Miss World хабарлады.

Байқау финалы Нячанг қаласындағы 2 сәуір алаңында ұйымдастырылды. Биылғы жарысқа әлемнің әр түкпірінен 111 қатысушы бақ сынады. Бұл байқау «Miss World»-тың 73-ші шығарылымы болып, ұйымның 75 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келді.

Тәж киген және лента таққан күлімсіреген әйел қол бұлғауда.

Джохерри Мола — мұғалім, журналист, қоғам белсендісі және кәсіби модель. Ол Доминикан Республикасында Voices of Tomorrow жобасының негізін қалаған, бұл бастама арқылы мүмкіндігі шектеулі топтардағы балалар мен жастар үшін ағылшын тілін үйрену мүмкіндіктерін кеңейтуге назар аударады.

Жаңа «Әлем аруы» тәжді 2025 жылғы жеңімпаз, тайландтық Опал Сучата Чуангсриден қабылдап алды. Бұл Доминикан Республикасы үшін «Miss World» тарихындағы екінші жеңіс болды. Ел бұған дейін 1982 жылы Мариасела Альвареспен осы байқауда жеңіске жеткен еді. Осылайша, Доминикан Республикасы 44 жылдан кейін қайтадан «Miss World» тәжін иеленді.

Байқауда Испания өкілі Элизабет Рейнес бірінші вице-ару, Малайзия өкілі Таанусия Четти екінші вице-ару атағын иеленді.

«Miss World-2026»: әлемнің ең сұлу аруы анықталды (фото)
Miss WorldСұлулық БайқауыДжохерри МолаВьетнамМәдениет
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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