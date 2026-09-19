Ритик Рошан Катрина Каифті «толықсыды» деп сынағандардан қорғаған жазбаға «лайк» басып қолдау білдірді
Ритик Рошан Катрина Каифтің толықсығанын сынағандарға қарсы жазбаны ұнатты
Болливуд жұлдызы Ритик Рошан актриса Катрина Каифтің ана атанғаннан кейінгі дене бітіміндегі өзгерістерге байланысты сынға алынуына қарсы жазылған Instagram жазбасына «лайк» басты. Оның бұл әрекеті әлеуметтік желілерде қызу талқыланды.
Ритик Рошан қалай жауап қатты?
Актрисаны ана болғаннан кейінгі келбеті үшін айыптаған пікірлерге қарсы жазылған жазбаның Ритик Рошан тарапынан ұнатылуы бақылаушылардың назарынан тыс қалмады.
Оның «лайк» басуы көпшілік тарапынан Катрина Каифке көрсетілген қолдау ретінде қабылданды.
Осы жағдай төңірегіндегі талқылауларда әйелдердің жүктілік пен ана болғаннан кейін сыртқы келбетінде табиғи өзгерістер болатыны атап өтілді.
Көптеген қолданушылар әйелді ана болғаннан кейінгі дене бітіміне қарап бағаламау керектігі туралы пікірлерді қолдады.
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