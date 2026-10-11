Муниса Ризаева ажырасты ма? Әнші күйеуінің таңдауы туралы шешім қабылдағанын мәлімдеді

·38.9K·Мәдениет
Муниса Ризаева ажырасты ма? Әнші күйеуінің таңдауы туралы шешім қабылдағанын мәлімдеді

Әнші Муниса Ризаева отбасылық өмірі мен шығармашылық қызметіне қатысты шешім қабылдағанын мәлімдеді. Оның айтуынша, жұбайы оған шығармашылық пен отбасылық өмір арасында таңдау жасауды ұсынған: егер әнші өнер жолын тоқтатса, олар Дубайда бірге тұрып, отбасын сақтап қала алады.

Алайда Муниса Ризаева шығармашылықтан бас тартқысы келмейтінін баса айтты. Оның сөзінше, олар Ташкент пен Дубайда тұруға келіскен.

«Әрине, біз бір шешімге келдік. Шығармашылығымды тоқтатпаймын. Құдай қаласа, Ташкентте де, Дубайда да тұрамыз. Мен өнермен айналысамын, өйткені шығармашылық — өмірімнің мәні. Көпшілігі “Ажырастыңыз ба?” деп сұрауда. Жоқ, мен ажырасқан жоқпын», — деді әнші.

Сондай-ақ, ол ажырасу туралы сұрақтарға мысқылмен «Әзірге ажырасқан жоқпыз», деп жауап берді.

Муниса РизаеваӨзбек эстрадасыШоу-бизнесОтбасыӨнер
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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