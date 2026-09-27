Муниса Ризаева күйеуіне дейінгі қарым-қатынастары туралы айтты
Әнші Муниса Ризаева жеке өмірі мен жұбайымен қарым-қатынасы туралы ашық айтты. Ол некеге дейін де басқа адамдармен қарым-қатынаста болғанын жасырмағанын атап өтті.
«Мен 38 жастағы әйелмін. Әрине, осы жасқа дейін ешкіммен кездеспедім деп айта алмаймын. Өмірімде басқа адамдар да болған, өткенім бар. Мен мұны ешқашан жасырған емеспін», — деді әнші.
Муниса Ризаеваның айтуынша, жұбайы оның өткеніне теріс көзқарас танытпаған. Керісінше, әнші өзін рухани ауыр сезінген кездерде де ол үнемі қолдау көрсеткен.
«Мен оған “қиын жағдайдамын, күйзелістемін” дегенімде, ол “мұның маңызы жоқ, менің сүйіспеншілігім екеумізге де жетеді”, деген. Ол мені соншалықты жақсы көргені сонша, “қанша керек болса, сонша күте тұрамын”, деп айтқан», — деп еске алды Муниса.
Әнші үйлену тойынан кейін де қарым-қатынас оңай болмағанын мойындады. Оның айтуынша, тіпті тойдан кейін үйіне барғысы келмеген кездері де болған.
Соған қарамастан, жұп барлық қиындықтарды бірге еңсерді. Муниса Ризаева бүгінгі таңда жұбайымен бақытты екенін айтып, олардағы шынайы махаббат некеден шамамен 4–5 ай өткен соң қалыптасқанын мәлімдеді.
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