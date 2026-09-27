Өзбекстан паспортымен қай елдерге визасыз баруға болады?
Өзбекстан азаматтары үшін шетелге саяхаттау мүмкіндіктері жыл сайын кеңейіп келеді. Кейбір елдерге қарапайым шетелдік паспортпен визасыз кіруге болса, басқа мемлекеттерде виза әуежайда ресімделеді немесе электронды виза талап етіледі.
Ең көп қойылатын сұрақ қарапайым: Өзбекстан паспортымен қайда визасыз баруға болады және онда қанша уақыт болуға рұқсат етіледі?
Өзбекстан Сыртқы істер министрлігінің қолданыстағы деректеріне сәйкес, Өзбекстан азаматтары үшін бірқатар елдерде толық визасыз режим жұмыс істейді. Режим елге байланысты әртүрлі және сапар мерзімі де әрқалай белгіленеді.
Өзбекстан паспорты иелері үшін негізгі визасыз бағыттар
Төменде Өзбекстан азаматтары үшін визасыз немесе арнайы жеңілдетілген тәртіп қолданылатын танымал бағыттар келтірілген.
Мемлекет
Кіру тәртібі / мерзімі
Түркия
30 күнге дейін
Ресей
90 күнге дейін
Қазақстан
90 күнге дейін
Қырғызстан
60 күнге дейін
Тәжікстан
30 күнге дейін
Грузия
визасыз
Армения
визасыз
Беларусь
визасыз
Әзербайжан
визасыз
Молдова
визасыз
Украина
визасыз
Қытай
визасыз режим бар
БАӘ
визасыз
Малайзия
30 күнге дейін
Моңғолия
30 күнге дейін
Иордания
визасыз
Филиппин
визасыз
Тайланд
визасыз
Оман
визасыз
Иран
визасыз
Микронезия
визасыз
Намибия
визасыз
Гамбия
визасыз
Гаити
визасыз
Антигуа және Барбуда
визасыз
Барбадос
визасыз
Доминика
визасыз
Гренада
визасыз
Сент-Винсент және Гренадиндер
визасыз
Суринам
визасыз
Өзбекстан СІМ деректерінде бұл мемлекеттердің бір бөлігі толық визасыз режимге енгізілген. Сонымен қатар, кейбір бағыттарда туристік шарттар, тіркелу, қайту авиабилеті немесе басқа талаптар болуы мүмкін.
Түркияға қанша уақытқа баруға болады?
Түркия өзбекстандықтар үшін ең танымал шетелдік бағыттардың бірі болып табылады.
Түркия Сыртқы істер министрлігінің мәліметіне сәйкес, Өзбекстан азаматтары қарапайым паспортпен туристік сапарлар үшін визасыз кіру мүмкіндігіне ие. Қолданыстағы режимде 180 күндік кезең ішінде 90 күнге дейін болу ережесі қолданылады.
Сондықтан сапар алдында тек «визасыз» деген ақпаратқа ғана емес, рұқсат етілген ең ұзақ болу мерзіміне де назар аудару маңызды.
Ресей және Орталық Азия мемлекеттері
Өзбекстан азаматтары үшін Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан сияқты елдерге сапарлауда визасыз тәртіп маңызды рөл атқарады.
Әсіресе, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстанмен визасыз режим екіжақты келісімдер негізінде жұмыс істейді. Өзбекстан СІМ деректерінде Қырғызстан үшін 60 күнге дейін, Тәжікстан үшін 30 күнге дейінгі визасыз режим көрсетілген.
Ресей, Қазақстан және басқа мемлекеттерде кіргеннен кейінгі көші-қон есебі, тіркелу және болу мерзіміне қатысты жеке талаптар болуы мүмкін.
Грузия, Армения, Беларусь және Молдова
Кавказ және Шығыс Еуропаның кейбір мемлекеттері де Өзбекстан азаматтары үшін қолайлы бағыттар қатарында.
Грузия, Армения, Беларусь, Әзербайжан, Молдова және Украинамен визасыз тәртіптің бар екені Өзбекстан СІМ-нің ресми деректерінде көрсетілген.
Бұл елдерге сапар жоспарлағанда да паспорттың жарамдылық мерзімін, сапар мақсатын және жергілікті көші-қон талаптарын алдын ала тексеру қажет.
Азияда қай елдерге визасыз баруға болады?
Өзбекстандық саяхатшылар үшін Азия бағыттары да көбейіп келеді.
Атап айтқанда, Малайзия, Моңғолия, Қытай, Филиппин, Тайланд, Иран және Оман Өзбекстан азаматтары үшін визасыз режим енгізген елдер тізімінде.
Алайда әр елдің кіру шарттары бірдей емес. Мысалы, кейбір мемлекеттер визасыз режиммен бірге қонақүй броны, қайту билеті немесе қаржылық мүмкіндікті растайтын құжаттарды сұрауы мүмкін.
Үндістан, Мысыр және Катар мәселесінде сақ болу керек
Көбінесе әлеуметтік желілерде Өзбекстан паспортымен түрлі елдерге «визасыз» кіруге болатыны туралы ескі немесе толық емес тізімдер таралады.
Мысалы, Үндістан Өзбекстан СІМ-нің қолданыстағы деректерінде электронды виза арқылы кіруге болатын елдер қатарында көрсетілген. Демек, оны қарапайым визасыз бағыт ретінде көрсету дұрыс емес.
Катар бойынша да кіру тәртібін жеке тексеру қажет: ол Өзбекстан СІМ тізімінде жеңілдетілген кіру, соның ішінде келген кезде виза алу мүмкіндігі бар елдер қатарында келтірілген.
Сондықтан интернеттегі «30 күн визасыз» немесе «90 күн визасыз» деген ақпаратты көрген бойда сапарды жоспарламас бұрын ресми дереккөзден қайта тексеру орынды.
Кариб бассейні және Африка елдеріне де мүмкіндік бар
Өзбекстан паспорты иелері үшін визасыз режим енгізілген мемлекеттер тек көрші елдермен немесе Азиямен шектелмейді.
Ресми тізімде Антигуа және Барбуда, Барбадос, Гаити, Гамбия, Микронезия, Намибия, Сент-Винсент және Гренадиндер сияқты алыс елдер де бар.
Сонымен қатар, кейбір елдерде «визасыз» түсінігі туристік тіркеу немесе қосымша құжаттар талап етілмейтінін білдірмеуі мүмкін.
Ең маңызды ереже: визасыз дегені автоматты түрде кіру дегенді білдірмейді
Сапар жоспарлап жүргендер үшін ең маңызды жайт, визасыз режим ел шекарасында барлық талаптар жойылды дегенді білдірмейді.
Шекара қызметінің қызметкерлері сапар мақсатын, қонақүй бронын, қайту авиабилетін, жеткілікті қаражатты және басқа құжаттарды сұрауы мүмкін.
Бұдан бөлек, визасыз болу мерзімі елге байланысты есептеледі: кей жерлерде күнтізбелік күндер, басқаларында белгілі бір кезең ішінде рұқсат етілген күндер есепке алынады.
Сапар алдында нені тексеру керек?
Шетелге шығар алдында төмендегі ақпаратты тексеру ұсынылады:
паспорттың жарамдылық мерзімі;
визасыз болудың нақты мерзімі;
елге кіру мақсатына қойылған талаптар;
қайту немесе келесі бағытқа авиабилет;
қонақүй броны туралы ақпарат;
медициналық сақтандыру талабы;
көші-қон немесе онлайн тіркелу қажеттілігі;
елдің ресми визалық ережелері.
Ең бастысы, визалық ережелер өзгеруі мүмкін. Сондықтан сапар алдында Өзбекстан Сыртқы істер министрлігі және баратын елдің ресми мекемелерінің ақпаратын тексеру керек. Өзбекстан СІМ-нің қазіргі деректерінде визасыз режим 35 мемлекетпен жұмыс істейтіні, тағы бірқатар елдерде келген кезде виза немесе электронды виза сияқты жеңілдетілген тәртіптер бар екені көрсетілген.
Қорытынды
Өзбекстанның шетелге шығу паспортымен саяхаттау мүмкіндіктері айтарлықтай кеңейді. Түркия, Ресей, Орталық Азия мемлекеттері, Кавказ, Қытай, Оңтүстік-Шығыс Азия және тіпті Кариб бассейніндегі кейбір елдерге визасыз немесе жеңілдетілген тәртіппен баруға болады.
Алайда «визасыз» және «виза талап етілмейді» деген ақпаратты елде болудың нақты мерзімі мен кіру шарттарынан бөлек қарауға болмайды. Сапар алдында ресми ережелерді тексеру күтпеген мәселелердің алдын алады.
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