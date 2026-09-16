Cristiano Ronaldo Сауд Арабиясындағы ең ірі жеңілісін қабылдап алды
Азия Чемпиондар лигасы аясында өткен кездесуде «Әл-Наср» командасы Біріккен Араб Әмірліктерінің «Әл-Айн» клубына қарсы ойында ойсырай жеңілді. Goal.com хабарлауынша, Сауд Арабиясының жұлдызды командасы қонақта 0:4 есебімен есе жіберді. Бұл нәтиже португалиялық шабуылшы Cristiano Ronaldo үшін Таяу Шығыстағы мансабындағы ең ірі жеңіліс ретінде тарихқа енді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды. деп жазады.
Жарыстың алғашқы турында сәтсіздікке ұшыраған «Әл-Наср» ойын барысында қарсыласының басымдығына қарсы тұра алмады. Екі дүркін Азия чемпионы «Әл-Айн» футболшылары алаңда өз үстемдігін айқын көрсетті. Кездесу алаң иелерінің толық бақылауымен өтіп, Сауд Арабиясы командасы қорғаныстағы өрескел қателіктері үшін ауыр соққы алды.
Гол соғылған сәттер мен шешуші минуттарКездесудегі есеп 25-минутта ашылды. Алаң иелері сапында Хусейн Рахими қарсылас қақпасын дәл көздеп, командасын алға шығарды. Екінші таймның басында да «Әл-Айн» шабуылдары өз нәтижесін берді және сол Хусейн Рахими ойынның 60-минутынан кейін өзінің екінші, командасының екінші голын соқты.
Жағдай қонақтар үшін одан сайын қиындады. Кездесу аяқталуына 18 минут қалғанда Хусейннің інісі Суфьян Рахими үшінші рет «Әл-Наср» қақпасын нысанаға алды. Осыдан кейін Суфьян гол авторы атанумен қатар, Георгиос Гиакумакиске нәтижелі пас беріп, ойынның түпкілікті 0:4 есебін орнатты.
Мансабындағы 980-голын соғуды мақсат еткен 41 жастағы Cristiano Ronaldo бұл жолы да өз статистикасын жақсарта алмады. Португалиялық жұлдыз ойын соңында айып добын орындап, есепті қысқартуға тырысты, алайда оның қатты соққысын «Әл-Айн» қақпашысы Халид Эйса қиындықсыз қайтарды.
Бапкердің жауапкершілігі және антирекордЖеңілістен кейін «Әл-Наср» бас бапкері команданың нашар ойыны үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алатынын мәлімдеді. Ол ойыннан кейінгі баспасөз мәслихатында футболшылар қолдарынан келгенін жасағанын, алайда команда жалпы алғанда бос ойнағанын мойындады.
Goal.com мәліметінше, бұл нәтиже Cristiano Ronaldo үшін 2022 жылдың тамызынан бері тіркелген ең ірі жеңіліс болды. Сол кезде оның бұрынғы клубы «Манчестер Юнайтед» Англия Премьер-лигасында «Брентфордқа» қарсы ойында дәл осындай 0:4 есебімен жеңілген еді.
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