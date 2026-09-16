«Манчестер Юнайтед»-тің бұрынғы скауты Абдукодир Хусановқа қатысты шулы құпияны ашты
Ағылшын Премьер-лигасы грандтары арасындағы трансферлік саясат пен өзбек футболының таланттары төңірегінде әлемдік баспасөзді дүр сілкіндірген шындықтар ашылды. «Манчестер Юнайтед» клубының бұрынғы скауты Николас Чиналли өз кезінде «қызыл шайтандар» басшылығына қазіргі таңда «Манчестер Сити» намысын қорғап жүрген өзбекстандық қорғаушы Абдукодир Хусановты сатып алуды жеке өзі ұсынғанын мәлімдеді. 47 жастағы тәжірибелі маманның айтуынша, 2023 жылы Аргентинада өткен 20 жасқа дейінгі футболшылар арасындағы Әлем чемпионатында Өзбекстан U-20 құрамасының ойындарын бақылай отырып, Хусановтың үш сирек қасиеті — жоғары жылдамдығы, темірдей физикалық күші және алаңдағы таңғаларлық зейіні оны бірден таң қалдырған.
Алайда «Юнайтед» басшылары болашаққа инвестиция салудың орнына, бірден нәтиже беретін «дайын» жұлдыздарды таңдап, тарихи қателікке жол берді. Салдарында Беларусьтің «Энергетик-БГУ» клубынан Францияның «Ланс» командасына ауысқан өзбек «қалқаны» арада бір жарым жыл өткен соң, 40 миллион еуроға дәл сол қарсыласы «Манчестер Ситиге» жол тартты. Сонымен қатар, 2023 жылғы сол тарихи Азия чемпионы болған U-20 құрамамыздың тағы бірқатар өкілдері — Аббосбек Файзуллаев, Умарали Рахмоналиев және Махмуд Махамаджоновтар да бүгін Еуропаның жасыл алаңдарын бағындыруда. Сонымен, «МЮ» Хусановты қалай өз қолымен «Ситиге» сыйға тартты, Файзуллаев пен Рахмоналиевтің Францияға ауысу ықтималдығы қандай және алтын ұрпақ өзбек футболын қай деңгейге көтеріп жатыр?
«МЮ» неге бас тартты? Николас Чиналлидің күтпеген мойындауы
Ағылшын гранды скаутының аузынан шыққан сенсациялық мәліметтер:
Мундиальдағы жаңалық: 2023 жылы Аргентина алаңдарында өткен U-20 Әлем чемпионатында Өзбекстан жастары 1/8 финалға дейін жетіп, Израильге драмалық түрде есе жіберсе де, бүкіл әлем скауттарының тізіміне ілінген еді;
«Үш қасиет мені таң қалдырды»: «Хусанов бірден назарымды аударды. Оның жылдамдығы, физикалық қуаты және ойындағы сабырлы концентрациясы "Манчестер Юнайтед" үшін таптырмас дүние еді», — деп еске алады Николас Чиналли;
Манчестер басшылығының қателігі: Клуб басшылары болашағы бар өзбек талантын арзан бағаға қолға түсірудің орнына, бірден негізгі құрамға қою үшін тәжірибелі әрі атақты қорғаушыларды іздеуді жөн көріп, үлкен мүмкіндікті жіберіп алды.
Беларусьтен «Ситиге» дейінгі 40 миллион еуролық секіріс
Хусановтың «Манчестер Сити» сапына қосылу хроникасы:
«Ланстағы» жарқырауы: «Манчестер Юнайтед» екіленіп тұрған сәтте Францияның «Ланс» клубы шапшаңдық танытып, футболшыны Беларусьтің қарапайым «Энергетик-БГУ» командасынан арзан бағаға сатып алды;
Еуропа Чемпиондар Лигасындағы сабақтар: Лига 1 және ЕЧЛ-дегі сенімді ойындары арқылы Абдукодир тез арада Еуропаның ең үздік жас орталық қорғаушыларының біріне айналды;
40 миллион еуро және Пеп Гвардиола таңдауы: «Ланста» бір жарым маусым өнер көрсеткен соң, «Манчестер Сити» бұл өзбек жігіті үшін 40 миллион еуро төлеп, өз сапына қосып алды және бұл «МЮ»-дің трансфер нарығындағы ең ауыр жеңілістерінің бірі болды.
Алтын ұрпақ парады: Файзуллаев, Рахмоналиев және Махамаджонов
2023 жылғы Азия чемпиондарының Еуропа бойынша жүрісі:
Аббосбек Файзуллаев Түркияны бағындыруда: ЦСКА-дағы жарқын ойындарынан кейін Түркия Суперлигасына ауысқан жартылай қорғаушы бүгінгі таңда «Истанбул Башакшехир» командасының басты көшбасшысына айналған;
Умарали Рахмоналиев және ЕЧЛ интригасы: Ресейдің «Рубин» клубынан кейін Әзербайжан чемпионы «Сабах» сапына қосылған капитанымыз қазіргі таңда Еуропа Чемпиондар лигасының жалпы топтық кезеңінде өнер көрсетуде;
Франциядан қызығушылықтар: Файзуллаев пен Рахмоналиевке де француздық Лига 1 клубтарының қатты қызығушылық танытып жатқаны туралы хабарлар көбеюде;
Махмуд Махамаджонов РПЛ-де: Құраманың қаптал қорғаушысы Махачкаланың «Динамо» клубында тұрақты негізгі құрамда алаңға шығып, шеберлігін шыңдап келеді.
Николас Чиналлидің бұл мәлімдемесі өзбек футболы тәрбиелеген жас таланттардың бүгін әлемнің ең қуатты клубтарының нысанасында тұрғанын және олардың трансферлік құны миллиондаған еуроны құрауы мүмкін екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
Сіздіңше, егер Абдукодир Хусанов сол кезде «Манчестер Ситиге» емес, «Манчестер Юнайтедке» ауысқанда оның мансабы бүгінгідей сәтті дамитын ба еді, әлде «Ситиге» барғаны ең дұрыс таңдау болды ма? Капитанымыз Умарали Рахмоналиев пен Аббосбек Файзуллаев та жақын арада Францияның топ-клубтары сапына қосыла ала ма? Өз пікірлеріңізді пікірлер бөлімінде қалдырыңыз және өзбек легионерлерінің әлемдік сахнадағы қарыштауы туралы талдауды барлық футбол жанкүйерлері мен достарыңызға мақтанышпен бөлісіңіз!
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