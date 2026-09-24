Sevinch Ismoilova 8 жыл бойы жасырып келген өміріндегі ең ауыр оқиға туралы ашық айтты
Әнші Sevinch Ismoilova жанкүйерлерінен ұзақ уақыт бойы жасырып келген өміріндегі ең ауыр оқиғалардың бірі туралы айтып берді. Ол көпшілік жиі сұрайтын денесіндегі тыртықтардың тарихында қандай оқиға жатқанын 8 жылдан кейін ашты.
Бәрі 2018 жылы басталды
Sevinch Ismoilova өнер жолын енді бастап, облыстардағы тойларда қызмет етіп жүрген кезінде жол-көлік оқиғасына ұшырады.
Әншінің айтуынша, Бұхара облысы Газли ауданында той қызметінен қайтып келе жатқан көлікте жолаушылар ұйықтап қалған. Көлік жоғары жылдамдықпен жолдан шығып кетіп, ауыр апат орын алған.
«Бұл оқиғаны сіздерге айтып беруім үшін 8 жыл уақыт қажет болды», — деп бастады әнші өз хикаясын. Sevinch-тің айтуынша, ол оқиғадан кейін біраз уақыт комада болған және 15 күннен соң анасының жылаған дауысынан есін жиған.
Ол апат салдарынан түрлі жарақат алғанын және ұзаққа созылған емделу процесінен өткенін айтты. Әсіресе, сол қолындағы жарақаты өте ауыр болған.
Дәрігерлер ұзаққа созылған күрделі ота арқылы оның қолын сақтап қалуға қол жеткізді.
Әнші апаттан алты ай өткен соң қайтадан той қызметтеріне шыға бастады. Алайда, оның айтуынша, алғашқы күндерден-ақ апаттың ұзаққа созылған салдары сезіле бастаған.
Sevinch Ismoilova бұл оқиғаны жылдар бойы ішінде сақтап келген. Енді ол жанкүйерлеріне тыртықтарының тарихы және өміріндегі ең ауыр кезеңдердің бірі туралы ашық айтып берді.
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