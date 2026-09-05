«Нефтчи»нің Қаршыдағы масқара жеңілісінен кейін Ислом Исмоилов ашық сөйледі
Өзбекстан Суперлигасы20-турынан орын алған орталық кездесуде қазіргі чемпион және жарыс көшбасшысы Ферғананың «Нефтчи» клубы Қаршыда «Насафқа» қарсы алаңға шығып, 2:6 есебімен ойсырай жеңілді. Көшбасшының мұндай ірі есеппен талқандалуы футбол қауымдастығында нағыз шок тудырды. Кездесу аяқталған соң, ферғаналықтардың бас бапкері Ислом Исмоилов баспасөз мәслихатына қатысып, команданың нокдаун жағдайы, қателіктердің себебі және екінші айналымдағы ауыр жағдай бойынша журналистердің сұрақтарына егжей-тегжейлі жауап берді.
«Қарсыластың әрбір бұрыштамасы гол болды»: Бірінші таймдағы есеңгіреу
Ислом Исмоилов ойын тағдыры стандартты жағдайлардың салдарынан бір сәтте шешіліп кеткенін ашып айтты:
Қарсылас шеберлігі және түсініксіз жағдайлар: «Ең алдымен, «Насафты» сенімді жеңісімен құттықтаймын. Жанкүйерлерден, клуб басшылығынан кешірім сұраймын. Барлық кінә мен қателікті өз мойныма аламын. Қарсыластың дерлік барлық айып және бұрыштама соққылары голға айналып кетті, бұл жағдайды қайта қарап шығуымыз керек»;
Нокдаун және футболшыларға сенім: Бапкер шәкірттеріне өкпесі жоғын, ешкімнен күдіктенбейтінін ерекше атап өтті: «Бірінші бөлімнің өзінде команда психологиялық нокдаун жағдайына түсіп қалды. Мұндай жағдайда футболшыларды қайта ояту өте қиын. Футболшыларымызға сенемін, олар осы күнге дейін біз үшін барын берді және бұдан кейін де береді»;
Ашық футбол қағидасы: Исмоилов тәуекелге негізделген ашық ойын таңдағаны қате емес екенін, «Нефтчи» барлық қарсыластарға, соның ішінде «Пахтакорға» қарсы да өз шабуылшылық философиясынан бас тартпағанын атап өтті.
Екінші айналымдағы мәселелер: Бапкердің кетуі емес, толассыз жарақаттар
Бірінші айналымды жоғары деңгейде өткізген команданың сырт алаңдағы ойынының төмендеуі келесі факторлармен түсіндірілді:
Германиялық көмекшінің кетуі фактор емес: Бапкер шетелдік көмекшінің кетуі команда ойынына әсер етпегенін, басты себеп құрамдағы жоғалтулар екенін айтты;
Толассыз жарақаттар және мәжбүрлі ротация: «Негізгі құрам футболшылары қатарынан жарақат алып жатыр. Әрбір ойында мәжбүрлі түрде құрамды өзгертіп жатырмыз. Сапқа қайтқан ойыншы да бірден бұрынғы спорттық бабына кіріп кете алмайды. Тұрақты құрам болмағаны ойын сапасын түсіруде»;
Көшбасшылық қысымы және бапкерлік жауапкершілік: Маман команда жоғары орында үлкен қысыммен ойнап жатқанын және кемшіліктер тек жарақаттар емес, бапкер ретінде өз қателіктері салдарынан да туындап жатқанын мойындады.
АЧЛ сынағы және соңына дейін күресу шешімі
Ірі соққыға қарамастан, «Нефтчи» бас бапкері чемпиондық күрес пен халықаралық алаңдағы мақсаттардан бас тартпайтынын білдірді:
Тактикалық өзгерістердің нәтижесіздігі: «Екінші тайм басында Алишер Одиловты түсіріп, Йововичті шабуылшының артына ауыстырдық және орталықта шиеленіс тудырғымыз келді. Бірақ тағы да бұрыштамадан гол жіберіп алдық»;
«Әлі ештеңе жоғалған жоқ»: «Команда әлі де бірінші орында келе жатыр. Маусым соңына дейін бар күшімізбен күресеміз және бұл орынды сақтап қалуға тырысамыз»;
Азия алаңдарындағы жауапкершілік: Исмоилов Азия Чемпиондар лигасында Өзбекстанның намысын лайықты қорғау үшін психология маңызды екенін және турнирге байыппен қарайтындарын атап өтті.
Сіздіңше, «Насафқа» қарсы 6:2 есебіндегі ірі жеңілістен кейін «Нефтчи» өз рухын қалпына келтіріп, чемпиондық жарыста көшбасшылықты сақтап қала ала ма, әлде чемпиондық күресте бастама қарсыластарға өтіп кетті ме? Бұл дағдарыстың басты кінәлісі кім? Өз пікірлеріңізді пікірлерде қалдырыңыз!
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