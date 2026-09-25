«Manchester Siti» Өзбекстанның Иранды жеңгеніне ресми пікір білдірді
Англияның қазіргі чемпионы «Manchester Siti» баспасөз қызметі ФИФА күндері аясында ұлттық құрамаларға шақырылған өз жұлдыздарының халықаралық аренадағы ойындарын мұқият бақылап, арнайы шолу жариялады. Ағылшын гранды Норвегия мен Португалия ойындарымен қатар, Өзбекстан ұлттық құрамасының Иранға қарсы өткен дүрбелеңге толы жолдастық кездесуі (3:1) туралы да ерекше тоқталды. Хабарламада атап өтілгендей, орталық қорғаушы Abduqodir Husanov аталған текетіресте 90 минут бойы толық өнер көрсетіп, Ирандай мықты қарсыластың шабуылдарын сенімді түрде тойтарды.
Өзбекстанның жеңісіне Eldor Shomurodov-тың дублі мен Husayn Norchayev-тің кеш соғылған голы негіз болса, қарсыластың жалғыз жауап добы Jahongir O‘rozovтің автоголы ретінде тіркелді. Сондай-ақ, «Сити» сұрмергені Erling Haaland Данияға қарсы драмада (3:2) екі гол соғып, командасын топ көшбасшысына айналдырса, «қалалықтар» капитаны Rúben Dias Португалияның Уэльс үстінен қол жеткізген 1:0 есебіндегі жеңісінде қорғанысты толықтай құлыптап, құрама сапындағы 81-ойынын сәтті өткізді.
«Husanov Иранға қарсы, Haaland дублі және Dias қорғанысы»: «Manchester Siti» есебінің 5 негізгі нүктесі
Ағылшын клубы жариялаған ресми шолудан ең маңызды фактілер:
«Сити» назарындағы Өзбекстан: Манчестер клубының ресми сайты Өзбекстанның Иранды 3:1 есебімен жеңгенін кеңінен жазды;
Husanov-тан 90 минуттық шеберлік: Abduqodir Husanov орталық қорғаныста толық ойнап, сенімді әрекеттерімен көзге түсті;
Shomurodov дублі және Norchayev нүктесі: Өзбекстан сапында Shomurodov-тың 2 және Norchayev-тің 1 голы жеңісті қамтамасыз етті;
Haaland-нан супер-нәтижелілік: Erling Дания қақпасына 2 гол соғып (3:2), 75-минутта жеңіс добын тордың бұрышына қадады;
Dias-тың 81-кездесуі: 29 жасар Rúben Dias Уэльсті небәрі бір дәл соққымен шектеп, 1:0 есебіндегі табысқа үлес қосты.
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Клубтың ресми ақпаратында аталған кездесулер көрсеткіштері:
Футболшы және ұлттық құрама
Қарсылас және соңғы есеп
Ойнаған уақыты мен позициясы
Жеке нәтижесі
Кездесудің жалпы маңызы
Abduqodir Husanov (Өзбекстан)
Иран (3:1)
90 минут (Орталық қорғаушы)
Қорғанысты мығым ұстады
Құрлық гранды үстінен ірі жеңіс
Erling Haaland (Норвегия)
Дания (3:2)
90 минут (Орталық шабуылшы)
Дубль (18', 75'-минуттарда)
Командасын топ көшбасшысына айналдырды
Rúben Dias (Португалия)
Уэльс (1:0)
90 минут (Капитан, қорғаушы)
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«Сити» медиасында Өзбекстан атауы: Әлемдегі ең қымбат әрі беделді клубтардың бірі өз сайтында ұлттық құрамамыздың ойынын Haaland және Dias секілді супержұлдыздармен қатар атауы — футболымыздың жаһандық нарықтағы құны өсіп жатқанын білдіреді;
Husanov-тың сенімді ойыны: Ирандай физикалық тұрғыдан мықты қарсыласқа қарсы 90 минут қатесіз әрекет ету Husanov-тың халықаралық деңгейдегі жоғары әлеуетін тағы бір мәрте дәлелдеді;
Құраманың психологиялық көтерілуі: Иран үстінен қол жеткізілген 3:1 есебіндегі бұл сенімді жеңіс ұлттық құрамамыздың Әлем чемпионатының іріктеуіндегі келесі кездесулері алдында маңызды серпін болады.
Сіздіңше, Abduqodir Husanov жақын болашақта «Manchester Siti» секілді топ-клубтардың негізгі құрамында өнер көрсету деңгейіне жете ала ма? Ұлттық құрамамыздың Иранды 3:1 есебімен жеңгеніне жеке қалай баға бересіз? Жеке пікірлеріңізді түсініктемелерде қалдырыңыз және өзбек футболының халықаралық мойындалуына қатысты осы эксклюзивті мақаланы барлық достарыңызбен бөлісіңіз!
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