«Маған мықтырақ қарсылас беріңіз!»: Майкл Пейдж Нұрсұлтан Рўзибоевпен жекпе-жектен кейін
Ағылшындық танымал ММА жұлдызы Майкл «Venom» Пейдж отандасымыз Нұрсұлтан Рўзибоев үстінен алған даулы және жанкүйерлерді жалықтырған жеңісінен кейін өз өнерін қатаң сынға алды. UFC-мен қолданыстағы келісімшарты бойынша соңғы жекпе-жегін өткізген 39 жастағы спортшы жанкүйерлерге уәде етілген жарқын шоуды ұсына алмағанына қатты өкінетінін мойындады және промоушендегі болашағын сақтап қалу үшін өз жауынгерлік стилін түбегейлі өзгертуге дайын екенін білдірді.
«Өзімді тежегенім мені ашуландырады»: Пейдждің ішкі наразылығы
Британдық жауынгер үш раундқа созылған айқастан кейін өз сезімдерін жасырмады:
Жеңістен кейінгі жағымсыз сезім: «Ең жағымсыз тұсы – жеңіске жеткеніме қарамастан, өзімді физикалық тұрғыдан керемет сезініп тұрмын. Бұл бар күшімді салмағанымның дәлелі және нәтиже де соны көрсетіп тұр», — деді Пейдж;
Артық идеалдылыққа ұмтылу қателігі: Жауынгер әр соққыны тым таза, дәл және қауіпсіз жасауға тырысқандықтан жекпе-жек қарқынын түсіріп алғанын атап өтті;
«Жанкүйерлер бұған лайық емес»: «Октагонға шыққанда өзімді тежеп тұрғандай сезінуім мені қатты ашуландырады. Мен жанкүйерлерге бұдан әлдеқайда көп нәрсе беруім керек еді. Жанкүйерлер де, UFC де нағыз айқасқа лайық», — деп күйінді ағылшындық спортшы.
Тактиканы құрбан ету: Жекпе-жек стилі енді өзгере ме?
Пейдж лигада қалу және көрермендік қызығушылықты қайтару үшін өз қалыптарынан шығуға мәжбүр:
Қарсыласқа мүмкіндік беру стратегиясы: Британдық ардагер енді қарсыластары алға еркін басуы үшін өз позициясын сәл ашығырақ қалдыруды жоспарлап отыр;
Қауіп астындағы жарқындық: «Мүмкін, бұл мені қорғаныста сәл әлсіз етер, бірақ жоғары жұмыс қарқыны мен көбірек соққы алмасу арқылы көрерменге ұнайтын жеңістерге жетемін», — деп тактикалық жоспарларымен бөлісті ол;
Жаттығудағы жаңа кезең: Спортшы бәрін басынан бастап, спаррингтерде жаңа, тәуекелшіл және белсендірек стильді сынап көрмек.
UFC-мен келісімшарт аяқталды: «Маған мықтырақ қарсылас беріңіз!»
Пейдж үшін келесі қадам мансабындағы ең шешуші сынақ болады:
Келісімнің аяқталуы: Нұрсұлтан Рўзибоевға қарсы айқас ағылшын жауынгерінің UFC-мен жасалған ресми келісімшарттағы соңғы кездесуі болды;
Дэна Уайт және лигамен ашық диалог: Пейдж басшылықпен бетпе-бет отырып, жаңа келісімшарт шарттарын жеке талқылауға дайындалуда;
Амбициялы шақырту: «Естіп қойыңыздар, мен бұдан әлдеқайда жақсы жекпе-жек көрсете алатынымды дәлелдеймін. Маған рейтингтегі ең мықты қарсыластарды беріңіздер, мен көпшілік алдында мүлдем өзгеше шоу көрсетемін», — деп ол UFC басшылығына батыл үндеу жолдады.
Сіздіңше, Майкл Пейдж шынымен мықтырақ қарсыластармен кездессе, өзінің бұрынғы нокаутшы бейнесіне қайта орала ала ма, әлде 39 жаста оның прагматикалық және сақ стилі өзгермей қала ма? UFC Нұрсұлтан Рўзибоевты даулы түрде жеңген ағылшын жұлдызымен жаңа келісім жасауы керек пе? Өз пікірлеріңізді түсініктемелерде қалдырыңыздар!
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