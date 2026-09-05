Роналду «Су ішіңдер» деді — Coca-Cola 4 млрд доллар жоғалтты
2021 жылы Криштиану Роналдуның бірнеше секундтық әрекеті бүкіл әлемде дүрбелең тудырған еді.
Еуро-2020 баспасөз мәслихатында футболшы алдында тұрған екі бөтелке Coca-Cola-ны шетке ысырып, орнына суды алып, «су» мағынасындағы «Água!» деп айтты. Ол осы арқылы су ішуді жөн көретінін ашық көрсетті.
Содан кейін Coca-Cola акцияларының құны 1,6 пайызға төмендеді. Компанияның нарықтық капитализациясы шамамен 242 миллиард доллардан 238 миллиард долларға дейін түсті. Нәтижесінде БАҚ Роналдудың әрекетін Coca-Cola-ның бірнеше сағат ішінде 4 миллиард долларлық нарықтық құнын жоғалтуымен байланыстырды.
Алайда сарапшылар бұл құлдырауды тек Роналдудың әрекетімен түсіндіру дұрыс емес екенін атап өтті. Акциялар бағасына нарықтағы басқа да факторлар әсер етеді.
Соған қарамастан, оқиға Роналдудың қаншалықты үлкен ықпал ету күшіне ие екенін тағы бір рет көрсетті. Футболшының қарапайым бір ишарасы бүкіл әлемдік БАҚ пен әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланды.
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