Бейжіңде жасанды терісі бар жаңа бионикалық робот таныстырылды
Бейжіңде өтіп жатқан Дүниежүзілік робототехника конференциясында мамандар мен келушілердің назарын аударған ерекше антропоморфты бионикалық робот көрсетілді. Жиында әлемнің 300-ден астам компаниясы 2000-нан астам озық әзірлемелерін ұсынуда, алайда олардың арасынан ұлттық киімдегі киберпанк стиліндегі механикалық құрылғы ерекше көзге түседі. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды. Ixbt.com мәліметінше, бұл робот дәстүрлі шығыс эстетикасы мен соңғы робототехника жетістіктерін біріктірген. Құрылғының қол бөлігінде көрінетін механикалық буынды құрылым бар, оның суық және қатты бөлшектері жұмсақ ұлттық киімдермен айқын контраст тудырып, өзіндік қытайлық киберпанк бейнесін жасайды.
Бионикалық бет және табиғи мимика
Іс-шара қонақтары роботтың бет-әлпетіне ерекше назар аударды. Мамандардың айтуынша, оның беті әртүрлі нәзік мимикаларды мінсіз қайталай алады. Сонымен қатар, көз қысу, жыпылықтау және бет-әлпеттің өзгеру процесі өте біркелкі әрі табиғи шығып, адам мен машина арасындағы айырмашылықты айтарлықтай қысқартады.Бұл құрылғының ең басты техникалық жетістіктерінің бірі – оның бетіндегі арнайы бионикалық тері. Бұрын жасалған жасанды тері түрлері тез тозуға және зақымдануға бейім болса, жаңа материал бұл мәселені шешуге мүмкіндік берді.
Төзімділік және ұзақ мерзімді қызмет
Ұсынылған бионикалық тері материалы тозу және созылу процестеріне қарсы жоғары деңгейдегі тұрақтылыққа ие. Дереккөзге сәйкес, бұл инновациялық жабын жеті жылға дейінгі қызмет мерзімін қамтамасыз ете алады.Мұндай шешімдер бионикалық роботтардың жалпы пайдалану мерзімін айтарлықтай ұзартуға мүмкіндік береді. Мамандар мұндай технологиялар болашақта қызмет көрсету, білім беру және ойын-сауық салаларында кеңінен қолданылатынын болжауда.
Бейжіңдегі көрмеде көрсетілген бұл әзірлеме робототехника саласында сыртқы ұқсастықпен ғана шектелмей, материалтану мен бағдарламалық қамтамасыз етудің үйлесімінде де маңызды қадам жасалғанын көрсетеді.
Pekindagi koʻrgazmada namoyish etilgan mazkur ishlanma robototexnika sohasida tashqi oʻxshashlik bilangina cheklanmay, balki materialshunoslik va dasturiy taʼminot uygʻunligida ham muhim qadam tashlanganini koʻrsatib bermoqda.
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