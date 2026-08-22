Басы біріккен егіздер отадан кейін қайтыс болды
Бразилияда басы біріккен күйде дүниеге келген 2 жасар егіз қыздар — Элоиза мен Елена Батиста да Силва — оларды ажырату бойынша жасалған күрделі отадан бірнеше минут өткен соң қайтыс болды. Бұл туралы The Sun хабарлады.
Қыздар ми тіндері мен қан тамырларының бір бөлігін ортақ пайдаланған. Рибейран-Прету қаласында сенбі күні өткізілген 15 сағаттық ота оларды ажыратуға бағытталған бесінші және ең күрделі хирургиялық іс-шара болды.
Дәрігерлер ұзаққа созылған ота соңында егіздерді сәтті ажырата алды. Алайда одан кейін қыздардың жағдайы күрт нашарлады. Егіздердің бірінде қан қысымы тым төмендеп кетсе, екіншісінде, керісінше, жоғары қан қысымы байқалды.
Мәліметтерге сәйкес, Елена сағат 23:12-де, ал Элоиза 23:26-да жүрек талмасын бастан өткерді. Медицина қызметкерлері олардың өмірін сақтап қалу үшін 25 минут бойы реанимациялық шаралар жүргізді. Бірақ қыздарды аман алып қалу мүмкін болмады.
Қыздар бір жыл ішінде төрт отаны бастан өткерген
Хирургиялық топтың мүшесі, пластикалық хирург Жайме Фарина Джуниордың айтуынша, қыздар бұған дейін де бірқатар ауыр медициналық мәселелерге тап болған.
«Оларда бірнеше рет пневмония байқалды, трахеостома жасалды, тамақтану үшін гастростома қажет болды. Сондай-ақ, олардың ағзасын әлсіреткен басқа да жағдайлар болды», — деді ол.
Маманның айтуынша, соңғы ажырату кезінде қыздардың ағзасы туындаған тұрақсыз жағдайға төтеп бере алмады және салдарынан жүрек қызметі тоқтады.
Егіздерді ажырату бойынша алғашқы үш ота барысында дәрігерлер олардың ортақ ми тіндері мен қан тамырларының шамамен 75 пайызын ажыратқан.
Төртінші отада соңғы хирургиялық іс-шара кезінде бас сүйегін жабу үшін жеткілікті тері түзу мақсатында арнайы тін кеңейткіштер қолданылған.
Қыздар соңғы отаға дейін бір жыл ішінде төрт күрделі хирургиялық іс-шараны сәтті өткерген. Ал соңғы ота ауруханада 50-ден астам медицина қызметкерінің қатысуын талап етті.
Дәрігерлердің хабарлауынша, Элоиза мен Еленада гемодинамикалық тұрақсыздық та байқалған. Бұл жағдай өмірлік маңызды мүшелерге қан ағымының жеткіліксіздігімен байланысты болып, ауыр жағдайларда мүшелер қызметінің бұзылуына және өлімге әкелуі мүмкін.
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