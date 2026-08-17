Қашқадариялық қолөнерші қарапайым темірден өнер туындыларын жасап жүр
Қарапайым темір кесінділері мен сымдардан да шынайы өнер туындысын жасауға болады. Мұны ерекше шығармаларымен көрсетіп жүрген қашқадариялық жас қолөнершінің жұмыстарынан көруге болады.
Ол темір сымдарды түрлі пішінге иіп, адам бейнесін, мүсіншелер мен түрлі креативті композициялар жасап жүр. Әр туындыдан қолөнершінің қиялы, талғамы және темірмен жұмыс істеу шеберлігі анық байқалады.
Шығармаларының ең қызықты ерекшелігі — оларда артық әшекейлер мен күрделі бөлшектер жоқ деуге болады. Соған қарамастан, туындының қандай бейнені білдіретінін бір қарағаннан-ақ түсінуге болады.
Әсіресе адам қолдары мен аяқтарының қимылы, дене бітімі және бас бөлігінің нәзік сызықтар арқылы бейнеленуі назар аударады. Бір қарағанда қарапайым сым болып көрінетін материал қолөнершінің қолында қимыл мен сезімді жеткізетін бейнеге айналады.
Оның жұмыстары темірге тек құрылыс немесе тұрмыстық бұйым ретінде емес, шығармашылыққа мүмкіндік ретінде қарауға болатынын көрсетеді. Жас қолөнершінің әр туындысында минимализм, өзіндік ерекшелік пен қиял үйлесім тапқан.
Бұл шығармалар қарапайым материалдан да өзіндік әрі әсерлі өнер туындысын жасауға болатынының жарқын үлгісі.
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