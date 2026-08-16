Анасы баласымен сөйлесу үшін қолына пернетақта татуировкасын салдырды
Баласы кез келген жағдайда өз ойын білдіріп, жақындарымен сөйлесе алуы үшін канадалық ана Джессика Флетчер ерекше шешім тапты. Ол сөйлей алмайтын аутизмі бар ұлы Хантер қалаған кезде анасымен сөйлесе алуы үшін білегіне пернетақта бейнесін татуировка етіп салдырды.
Бұл идея отбасы үшін маңызды болған қарапайым бір оқиғадан кейін пайда болды. Джессика 11 жастағы Хантермен бірге тамақтану үшін мейрамханаға барған кезде, балаға сөздер мен белгілерді таңдау арқылы сөйлесуге мүмкіндік беретін AAC құрылғысының, яғни планшеттің батареясы кенеттен отырып қалды.
Анасы бұл жағдайға алаңдағанымен, Хантер сабыр сақтады. Ол майлық алып, оған пернетақта суретін салып, саусағымен қажетті әріптерді көрсетіп, неге тапсырыс бергісі келетінін түсіндірді.
Дәл осы жағдай Джессиканы маңызды ойға жетеледі. Ол технологияның әрдайым сенімді бола бермейтінін, сондықтан баласын тек электронды құрылғыға тәуелді етпеу керектігін түсінді.
«Технология кейде бізге опасыздық жасауы мүмкін, сондықтан оның мүмкіндіктерін тек бір құрылғымен шектемеуім керек», — деді Флетчер CTV News басылымына.
Ананың қолындағы «қосалқы пернетақта»
Осыдан кейін Джессика татуировка шеберімен бірлесіп, білегіне шынайы пернетақтаға ұқсайтын сурет салдырды. Онда әріптерден бөлек, қуаныш пен мұңды білдіретін белгілер, сондай-ақ «Мен сізді жақсы көремін» деген мағынаны білдіретін жүрекше түймесі де бар.
Анасы жаңа татуировкасын ұлына көрсеткенде, Хантер бірінші болып «Мама» деген сөзді терді. Бұл Джессика үшін ұмытылмас сәт болды.
Енді олар бірге болғанда, Хантер анасымен сөйлесу үшін оның қолындағы пернетақтаны пайдалана алады. Бұл бұрынғы қарым-қатынаста туындаған көптеген қиындықтарды азайтты.
Татуировканың тағы бір ерекше қыры бар — құпия сөйлесу мүмкіндігі. Электронды құрылғы Хантердің айтқысы келген сөздерін дауыстап оқып берсе, анасының қолындағы пернетақта арқылы оларды өзгелер естімейтіндей сөйлесе алады.
Идея бүкіл әлемге тарады
Джессика 8 шілдеде Хантердің қолындағы пернетақта арқылы сөйлесіп отырғаны бейнеленген видеоны Facebook-те жариялады. Видео әлеуметтік желілерде тез тарап, екі миллионнан астам лайк жинады.
Бұл идея басқа отбасыларға да шабыт берді. Джессика аутизмі бар және сөйлей алмайтын адамдар үшін қарым-қатынастағы кедергілерді азайтудың маңызды екенін атап өтті.
Бір қызығы, Хантердің мектептегі достары да осындай пернетақтасы бар жейделерге ие болғысы келген. Олар сол арқылы үзіліс кезінде Хантермен сөйлесіп, тіпті өзгелер естімейтіндей оған сырларын айтуды қалаған.
Осыдан кейін Джессика киім өндіретін компаниямен бірлесіп, жеңінің бойында пернетақта бейнесі бар жейделер шығара бастады.
Оның айтуынша, әлемнің әртүрлі аймақтарынан ата-аналар, медбикелер, дәрігерлер және алғашқы көмек қызметкерлері де оған хабарласқан. Олар бұл әдісті аутизмі бар балалармен мектепте, ауруханада немесе отбасылық ортада сөйлесуді жеңілдету үшін қолдануға қызығушылық танытқан.
Ал кейбір татуировка шеберлері аутизмі бар баласы бар ата-аналарға дәл осындай пернетақтаны тегін татуировка етіп салуды ұсынған.
Джессика Флетчердің қарапайым отбасылық жағдайдан тапқан шешімі осылайша Хантердің қарым-қатынасын жеңілдетіп қана қоймай, көптеген отбасыға адамдар арасындағы тілдесу кедергілерін еңсеруге болатынын көрсеткен әсерлі идеяға айналды.
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