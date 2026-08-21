Бетінің 95 пайыздан астамы түкпен қапталған үндістандық рекордшы
Үндістандық Лалит Патидар өзінің сыртқы келбетімен көпшіліктің назарын аударып келеді. Оның бетіндегі түктер өте қалың, бетінің 95 пайыздан астамы түкпен қапталған.
Мәліметтерге сәйкес, Лалит Патидардың бетіндегі түктердің тығыздығы әр шаршы сантиметрге 201,72-ге дейін жетеді. Дәл осы ерекшелігі оны әлемдік рекордшылар қатарына қосты.
Лалиттің сыртқы келбеті өзгелерден мүлдем өзгеше болса да, ол осы ерекшелігімен танылып, әлемдегі ең ерекше адамдардың бірі ретінде мойындалды.
Оның суреті мен өмірі туралы ақпарат әлеуметтік желілерде үлкен қызығушылық тудырып, көптеген адамды таңғалдырды.
Лалит Патидардың рекорды адам ағзасындағы ерекше қасиеттердің қаншалықты әртүрлі болуы мүмкін екенін тағы бір мәрте көрсетеді. Оның бетіндегі түктердің мұндай жоғары тығыздығы рекордтар әлеміндегі ең таңғаларлық көрсеткіштердің бірі болып табылады.
Сіздің ойыңызша, адамдардағы осындай ерекше рекордтардың қайсысы ең таңғаларлық?
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