2027 жылы не болады? Ғалымдар бүкіл әлемді ескертті
Тынық мұхитында қалыптасып жатқан Эль-Ниньо құбылысы соңғы бір ғасырдағы ең қуатты процестердің біріне айналуы мүмкін. Ұлыбритания Метеорология басқармасы бұл табиғи климаттық құбылыс 2027 жылды рекордтық деңгейдегі ең ыстық жылға айналдыруы мүмкін екенін ескертті.
Метеорология басқармасының ұзақ мерзімді болжамдар бөлімінің басшысы профессор Адам Скайф Эль-Ниньо сигналының әзірге «теңдессіз» деңгейде екенін атап өтті. Оның айтуынша, болжамдарда бұрын мұндай қуатты Эль-Ниньо байқалмаған.
Қазіргі уақытта Тынық мұхитындағы теңіз бетінің температурасы әдеттегіден 2 градустан жоғары. Жыл соңына қарай бұл айырмашылық 3 градустан асып кетуі мүмкін.
Ал кейбір климаттық топтар температурадағы айырмашылық 4 градусқа дейін жетуі мүмкін деп болжайды. Егер бұл болжамдар расталса, ғалымдар бұл құбылыстың соңғы 500 немесе тіпті 1000 жылдағы ең қуатты Эль-Ниньо болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Эль-Ниньо әлем климатына қалай әсер етеді?
Эль-Ниньо әдетте әр 2–7 жылда бір рет пайда болады. Бұл процесс кезінде Тынық мұхитындағы пассат желдері әлсірейді немесе бағытын өзгертеді. Нәтижесінде жылы сулар мұхиттың шығыс бөлігіне қарай жылжиды.
Мұхиттан атмосфераға көп мөлшерде жылудың шығуы бүкіл әлемдегі температура мен жауын-шашын режиміне әсер етеді. Сондықтан Эль-Ниньо Тынық мұхиты маңындағы елдерге ғана емес, планетаның әртүрлі аймақтарындағы ауа райының өзгеруіне себеп болуы мүмкін.
Мамандар Эль-Ниньоның әсері сезіле бастағанын атап өтуде. Үндістанда муссон жаңбырлары әдеттегіден азайғаны, Атлант мұхитында дауылдардың белсенділігі төмендегені байқалған.
Аустралияда құрғақшылық пен орман өрттері қаупі артуы мүмкін. Оңтүстік Америка мен АҚШ-тың оңтүстік аймақтарында болса, керісінше, су тасқыны қаупі артады деп күтілуде.
Ұлыбританияда күз бен қыс айларында жауын-шашын мен дауылдар күшеюі мүмкін. Метеорология басқармасының болжамы бойынша, Эль-Ниньо әсерінен Оңтүстік жарты шардың кейбір аймақтарында қатты құрғақшылық, Солтүстік-Батыс Еуропадаылғалды және дауылды ауа райы болуы мүмкін.
2027 жыл жылу рекордын жаңартуы мүмкін
Метеорология басқармасының климатологы Ник Данстаунның айтуынша, қуатты Эль-Ниньо кезінде мұхиттан атмосфераға өте көп мөлшерде жылу шығады. Бұл жаһандық температураның одан әрі жоғарылауына әкелуі мүмкін.
Маман осы себепті 2027 жыл 2024 жылы тіркелген ең ыстық жыл рекордын жаңартуы мүмкін екенін айтты.
Анықтама үшін, Эль-Ниньо — Тынық мұхитының экваторлық бөлігіндегі судың әдеттегіден айтарлықтай жылынуымен байланысты табиғи климаттық құбылыс. Ол әлемнің әртүрлі аймақтарында температура, жауын-шашын және жел режимінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.
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