Бүкіл бір қаланы сатып алып, 6 жылдан бері жалғыз тұрып келе жатқан америкалық кәсіпкердің өмірі!
АҚШ азаматы, кәсіпкер Брент Андервудтың өмірі қарапайым қала тұрғындарынан айтарлықтай ерекшеленеді. Ол тұтас бір қараусыз қалған қаланы сатып алып, жылдар бойы сол жерде жалғыз тұрып келеді.
«Елестер қаласы» енді оның меншігі. Андервуд 2018 жылы Калифорниядағы қараусыз қалған Серро-Гордо қалашығын 1,4 миллион долларға сатып алған. Ал 2020 жылдан бері ол осы аумақта дерлік жалғыз тұрып келеді.
Қалашықта:
22 ғимарат;
ескі күміс кеніштері;
тарихи құрылыстар;
қараусыз қалған көшелер бар.
Бір кездері адамға лық толы болған қалашық бүгінде дерлік тек оның «үйіне» айналған.
Жалғыз емес: мысықтары мен ешкілері бар
Андервудтың тұрақты серіктері — 7 мысық және бірнеше ешкі. Ол бүкіл қаланы өз қарамағында ұстап, оны қалпына келтірумен және тарихи келбетін сақтаумен айналысады.
Елестетіп көріңіз: тұтас бір қала сіздікі, бірақ айналаңызда адам жоқ. Сіз мұндай жерде жалғыз тұра алар ма едіңіз?
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