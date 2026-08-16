Бүкіл бір қаланы сатып алып, 6 жылдан бері жалғыз тұрып келе жатқан америкалық кәсіпкердің өмірі!

·15.4K·Әлем
Бүкіл бір қаланы сатып алып, 6 жылдан бері жалғыз тұрып келе жатқан америкалық кәсіпкердің өмірі!

АҚШ азаматы, кәсіпкер Брент Андервудтың өмірі қарапайым қала тұрғындарынан айтарлықтай ерекшеленеді. Ол тұтас бір қараусыз қалған қаланы сатып алып, жылдар бойы сол жерде жалғыз тұрып келеді.

«Елестер қаласы» енді оның меншігі. Андервуд 2018 жылы Калифорниядағы қараусыз қалған Серро-Гордо қалашығын 1,4 миллион долларға сатып алған. Ал 2020 жылдан бері ол осы аумақта дерлік жалғыз тұрып келеді.

Қалашықта:

22 ғимарат;

ескі күміс кеніштері;

тарихи құрылыстар;

қараусыз қалған көшелер бар.

Таулы аймақтағы шағын ғимараттар мен топырақ жолдар жоғарыдан көрінеді.

Бір кездері адамға лық толы болған қалашық бүгінде дерлік тек оның «үйіне» айналған.

Жалғыз емес: мысықтары мен ешкілері бар

Андервудтың тұрақты серіктері — 7 мысық және бірнеше ешкі. Ол бүкіл қаланы өз қарамағында ұстап, оны қалпына келтірумен және тарихи келбетін сақтаумен айналысады.

Елестетіп көріңіз: тұтас бір қала сіздікі, бірақ айналаңызда адам жоқ. Сіз мұндай жерде жалғыз тұра алар ма едіңіз?

Брент АндервудСерро-ГордоКалифорния
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

АҚШ-та 17 жастағы жасөспірім анасы мен інісін өлтірмес бұрын ChatGPT қолданғанАҚШ-та 17 жастағы жасөспірім анасы мен інісін өлтірмес бұрын ChatGPT қолданған15.08, 23:53Қытайда робот қайыр сұрады: оның өтініші таңғалдырдыҚытайда робот қайыр сұрады: оның өтініші таңғалдырды15.08, 10:55Роналду мен Джорджина мүліктерін бөлек сақтауға келістіРоналду мен Джорджина мүліктерін бөлек сақтауға келісті15.08, 07:15Роналду жасырын түрде үйленді: неке келісімінде не бар?Роналду жасырын түрде үйленді: неке келісімінде не бар?15.08, 00:408 жасында бойы 198 см еді: Каран Сингх енді 2,5 метрге жуық бойымен жұрт назарында!8 жасында бойы 198 см еді: Каран Сингх енді 2,5 метрге жуық бойымен жұрт назарында!14.08, 06:17Глазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырдыГлазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырды13.08, 18:11
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Глазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырды
Глазгода аспанда пайда болған үлкен айдаһар бәрін таңғалдырды
Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді
Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді
Әлемдегі ең әдемі сөз жарияланды
Әлемдегі ең әдемі сөз жарияланды
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Балабақша тәрбиешісінің бұл мейірімі миллиондардың жүрегін жаулады
Балабақша тәрбиешісінің бұл мейірімі миллиондардың жүрегін жаулады