Бойы 2 метрден асқан әйел Гиннестің рекордтар кітабына енді
Түркиялық Рүмейса Гелги өзінің ерекше бойымен бүкіл әлемге танымал. Оның бойы 215,16 сантиметр болып, 2021 жылғы 23 мамырда Гиннестің рекордтар кітабы тарапынан әлемдегі ең ұзын бойлы тірі әйел ретінде ресми түрде тіркелді.
Рүмейса қарапайым адамдардан әлдеқайда биік болғандықтан, көпшіліктің назарын аударады. Оның бойы орташа адам бойынан шамамен бір метрге артық.
Қызығы, Рүмейса Гелгидің есімі Гиннестің рекордтар кітабына тек бір ғана нәтижемен енбеген. Оның тағы бірнеше ерекше рекорды бар.
Атап айтқанда, Рүмейса әлемдегі ең ұзын бойлы тірі әйел, сонымен қатар басқа да бағыттардағы рекордтардың иегері ретінде танылған.
Ол өзінің ерекше сырт келбетіне қарамастан, қоғаммен белсенді араласады және өз тәжірибесі туралы ашық айтады. Рүмейса үшін Гиннес рекорды жай ғана таңғаларлық сан емес, сонымен бірге ерекше өмір салтын әлемге таныту мүмкіндігіне айналды.
Бүгінде ол әлемдегі ең танымал рекордшылардың бірі саналады. 215,16 сантиметрлік бойы оны Гиннес тарихындағы ең ерекше рекорд иегерлерінің біріне айналдырды.
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