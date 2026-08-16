13 жастағы бала ғылымға белгісіз тіршілік иесін кездейсоқ тапты

·7K·Әлем
13 жастағы бала ғылымға белгісіз тіршілік иесін кездейсоқ тапты

Жапонияда 13 жастағы Рёя Сугимото теңіз жағасында қарапайым бақылау жүргізіп жүріп, ғалымдарға белгісіз тіршілік иесіне тап болды. Сол кезде бала бұл кішкентай тіршілік иесінің кейін ғылымда жеке жаңа түр ретінде тіркелетінін білмеген еді.

Оқиға 2018 жылы Жапонияның Вакаяма префектурасындағы Танабэ шығанағында болды. Теңіз жануарларына қызығатын Сугимото док маңында суда жүзіп жүрген медузаға ұқсас бірнеше ұсақ ағзаны байқады. Алайда олар оның осы уақытқа дейін оқыған кітаптарындағы медузалардың ешқайсысына ұқсамады.

Бейтаныс тіршілік иесін үйіне алып кетті

Сугимото бала кезінен медузаларға қызығатын. Ол кішкентай кезінде көк түйме медузасы (Porpita porpita) тиіп кеткеннен кейін, оның қай түрге жататынын өз бетінше зерттей бастады және жергілікті кітапханадағы медузалар туралы кітаптардың бәрін оқып шықты.

Сондықтан Танабэ шығанағында кездестірген тіршілік иелері оған өте оғаш көрінді. Ол бірнеше үлгісін жинап алып, оларды үй жағдайында өсіруге шешім қабылдады.

Тіршілік иелері өскен сайын олардың сыртқы келбеті одан әрі қызықты бола түсті. Әсіресе жыныс мүшелерінің ерекше бұралған пішіні Сугимотоның назарын аударды. Ол бұл ағзаның ғылыми әдебиеттерде сипатталған түрлерден өзгеше болуы мүмкін деп болжады.

Ол ғалымға жүгінді

Сугимото өз бақылауларымен шектеліп қалмады. Ол медузалар бойынша маман, АҚШ Ұлттық мұхит және атмосфера басқармасы (NOAA) Ұлттық жүйелеу зертханасының директоры Аллен Коллинзбен байланысқа шықты.

Коллинз бастапқыда бұл ағза міндетті түрде жаңа түр болады деп ойлаған жоқ. Алайда Сугимото сақтап қалған үлгілерді зерттеу мүмкіндігі туған соң, ғалымдар олардың сыртқы құрылымы мен генетикалық ерекшеліктерін талдады. Нәтижесінде тіршілік иесінің бұрын ресми түрде сипатталмаған жаңа түр екені анықталды.

Бұл кәдімгі медуза емес екен

Жаңа ағзаға Orchistoma integrale деген ғылыми атау берілді. Ол «интеграл медузасы» деп аталады, өйткені оның ерекше бұралған жыныс мүшелері математикалық интеграл белгісіне ұқсайды.

Бір қызығы, ғалымдар оны қатаң жіктеу бойынша «нағыз медуза» деп есептемейді. O. integrale гидрозоалар тобына жатады. Олар нағыз медузаларға жақын болғанымен, бөлек топ саналады.

Рёя СугимотоЖапонияАллен КоллинзТанабэNOAA
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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