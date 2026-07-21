Apple iPhone 18 Pro алғаш рет видеода көрсетілді: Камера мен дизайндағы төңкеріс

·9.5K·Технология
Apple iPhone 18 Pro алғаш рет видеода көрсетілді: Камера мен дизайндағы төңкеріс

Apple компаниясының болашақ флагмандары туралы ақпарат таралуын жалғастыруда. Танымал инсайдер Jon Prosser өзінің жаңа видеосында әлі ресми таныстырылмаған iPhone 18 Pro моделін көрсетті. Бұл мәліметтер технология әлемінде үлкен резонанс туғызды, өйткені онда смартфонның сыртқы келбеті ғана емес, күтілетін техникалық жаңалықтары да ашылды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Ixbt.com басылымының хабарлауынша, жаңа құрылғының басты ерекшелігі оның камерасында болады. iPhone 18 Pro моделінде алғаш рет өзгермелі диафрагма (variable aperture) жүйесі қолданылуы мүмкін. Бұл технология пайдаланушыларға жарық ағынын аппараттық деңгейде басқаруға, өріс тереңдігін дәлірек реттеуге және түнгі түсірілім кезінде жоғары сапаға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Жаңа түс және аппараттық жасақтама

Видеода iPhone 18 Pro жаңа «шие» (cherry) түсінде көрсетілген. Ол алдыңғы модельдерден қанық әрі сәнді көрінісімен ерекшеленеді. Сондай-ақ құрылғы корпусы сәл қалыңдатылған алюминий жақтаудан тұратыны айтылуда. Бұл өз кезегінде ішкі бөлшектерді берік қорғауға және сыйымдылығы жоғары аккумуляторларды орналастыруға мүмкіндік береді.

Техникалық сипаттамалар бойынша да елеулі өзгерістер күтілуде. Мәліметтерге сәйкес, iPhone 18 Pro сериясы 2 нанометрлік технологиялық үдеріс негізінде жасалған Apple A20 Pro чипімен жабдықталады. Бұл процессор өнімділікті арттырып қана қоймай, энергия тиімділігін де жаңа деңгейге көтереді. Сонымен қатар Dynamic Island ойығының көлемі айтарлықтай кішіреюі мүмкін.

Аккумулятор және таныстырылым күні

Пайдаланушыларды ең көп қуантатын жаңалықтардың бірі — батарея сыйымдылығының артуы. Инсайдердің айтуынша, iPhone 18 Pro моделі 4288 mAh, ал оның үлкенірек нұсқасы iPhone 18 Pro Max 5567 mAh сыйымдылығы бар аккумуляторға ие болады. Бұл Apple смартфондары тарихындағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі болуы мүмкін.

Қауесеттерге қарағанда, жаңа флагмандардың ресми таныстырылымы келесі жылдың 8 немесе 9 қыркүйегіне жоспарланған. Apple қазір Jon Prosser-мен iOS 26 дизайны мен басқа да құпия мәліметтерді таратқаны үшін соттасып жатқанын атап өткен жөн. Алайда инсайдердің бұрынғы болжамдары, соның ішінде iPhone SE 2020 және Google Pixel 7 туралы ақпараттары расталғандықтан, оның жаңа хабарларына деген сенім арта түсуде.

  • Өзгермелі диафрагмасы бар төңкерістік камера;
  • Жаңа «шие» түсті корпус;
  • 2 нанометрлік Apple A20 Pro процессоры;
  • Сыйымдылығы арттырылған аккумуляторлар;
  • Кішірейтілген Dynamic Island ойығы.

AppleiPhoneТехнологияСмартфонГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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