NASA Қара теңіздегі ерекше құбылысты ғарыштан суретке түсірді

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NASA Қара теңіздегі ерекше құбылысты ғарыштан суретке түсірді

NASA мамандары Қара теңіз бетінде су түсінің күрт өзгергенін тіркеді. Ғарыштан түсірілген суреттерде теңіздің орасан бөліктері ашық көгілдір түске боялғаны көрінеді. Бұл табиғи құбылыс су астындағы микроскопиялық организмдердің жаппай көбеюімен байланысты және экожүйедегі маңызды өзгерістерден хабар береді. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.

Бұл бірегей көріністі Халықаралық ғарыш станциясындағы (ХҒС) астронавт және NASA-ның мұхит пен атмосфераны зерттеуге арналған PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) жерсерігі тіркеді. ixbt.com дерегінше, су түсінің мұндай өзгеруіне фитопланктондар себеп болған. Көктемнің соңына қарай бұл организмдер саны күрт артып, олардың жарықты шағылыстыратын әкті қабықтары су бетін ғарыштан да көрінетін ақшыл көк түске бояйды.

Ғарыштан бақылау және технологиялық мүмкіндіктер

27 мамырда 74-экспедиция астронавты Nikon Z9 камерасының көмегімен Қара теңізді Мәрмәр теңізімен жалғайтын Босфор бұғазы маңындағы көгілдір иірімдерді суретке түсірді. Арада бір айға жуық уақыт өткен соң, 22 маусымда PACE жерсерігі бортындағы Ocean Color Instrument (OCI) құралы арқылы фитопланктондардың бүкіл теңізге таралуын кең ауқымда тіркеді.

Қара теңіздің түсі жыл бойы ондағы микроскопиялық организмдердің құрамына қарай өзгеріп отырады. Мысалы, басқа маусымдарда мұнда диатомды балдырлар басым болуы мүмкін, бұл судың күңгірттеу реңкке енуіне әкеледі. Жерсерік арқылы жүргізілетін бақылаулар ғалымдар үшін аса маңызды, өйткені орасан су айдындарынан тікелей сынама алу техникалық тұрғыдан күрделі әрі қымбат процесс саналады.

Жаһандық климат және фитопланктонның рөлі

Фитопланктондар тек көркем көрініс қалыптастырып қана қоймай, планетамыздың экологиялық тепе-теңдігінде де маңызды рөл атқарады. Олар жаһандық көміртек айналымының ажырамас бөлігі саналады. Өсу барысында фитопланктондар атмосферадағы көміртекті сіңіреді. Олар өлгеннен кейін бұл көміртекті теңіз түбіне жеткізіп, оны ұзақ уақыт бойы сонда сақтайды.

Бұл процесс Жер атмосферасындағы парниктік газдар мөлшерін азайтуға көмектеседі. NASA ұсынған жаңа деректер ғалымдарға теңіз экожүйелерінің климаттың өзгеруіне қалай бейімделіп жатқанын тереңірек талдауға мүмкіндік береді. Қазақстандық мамандар мен қызығушылық танытушылар үшін бұл зерттеулер су айдындарындағы биологиялық процестерді қашықтан бақылауда заманауи технологиялардың маңызын көрсетеді.

NASAҚара ТеңізҒарышЭкологияТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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