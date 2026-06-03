Бұхара шөлінде үлкен көл пайда болды

·123·Өзбекстан
Бұхара шөлінде үлкен көл пайда болды

Бұхара облысы Пешку ауданындағы Газлы кентінің солтүстігінде соңғы жарты жылда жауын-шашын мөлшерінен үш есе көп жаууы нәтижесінде үлкен су айдыны пайда болды. Бұл туралы Экологиялық партия хабарлады.

Атап өтілгендей, бұл көл бұрын сусыз болған «Шұрбұлақ» аумағында қалыптасты. Қазіргі уақытта оның жалпы ауданы шамамен 80 шаршы шақырымды құрайды. Бұл көрсеткіш Бұхара қаласы мен Шарбақ су қоймасының көлемімен салыстырғанда әлдеқайда үлкен болуымен назар аударады.

Мамандардың пікірінше, судың жиналуына тек мол жауын-шашын ғана емес, сонымен қатар Су шаруашылығы министрлігі жүргізген жұмыстар да әсер етті. Атап айтқанда, балық шаруашылығын дамыту мақсатында қазылған шағын арналар арқылы маңайдағы жерасты сулары осы аумаққа бағытталды. Су ұзындығы 126 шақырым болатын коллектор арнасы арқылы келіп түсуде.

Анықтама үшін: Өзбекстанда 500-ден астам көл бар. Олардың көпшілігі маусымдық немесе салыстырмалы түрде шағын көлдер болып табылады. Қазіргі уақытта елдегі ең ірі су айдыны – Жызақ және Науаи облыстары аумағында орналасқан Айдар-Арнасай көлдер жүйесі, оның жалпы ауданы шамамен 3500–4000 шаршы шақырымды құрайды.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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