Почему в вашей жизни приумножается то, чего вы не хотите
На вопрос «Чего вы хотите?» многие не могут ответить сразу. Но если спросить «Чего вы не хотите?», ответы приходят мгновенно: долгов, болезней, предательства, неудач...
Самое интересное, что чем больше человек чего-то избегает, тем больше места эта вещь занимает в его мыслях. В итоге внимание направляется не на цель, а на страх.
Почему мы не можем четко сформулировать свои желания?
Многие люди лучше знают, чего они хотят избежать, чем то, чего они на самом деле желают.
Например:
«Я не хочу быть в долгах»;
«Я не хочу болеть»;
«Я не хочу предательства в отношениях»;
«Я боюсь потерять работу».
Во всех этих фразах в центре внимания находится не желаемый результат, а именно то состояние, которого человек боится.
Где внимание, там и мысль
С психологической точки зрения, чем больше человек старается о чем-то не думать, тем чаще мозг это вспоминает.
Человек, говорящий «Я не думаю о долгах», на самом деле фокусирует свое внимание именно на них.
Если страх и тревога повторяются постоянно, они начинают влиять на решения человека. Он видит не возможности, а риски и боится действовать.
Как изменить мышление?
Вместо того чтобы повторять нежелательную ситуацию, четко сформулируйте результат, которого хотите достичь.
Отрицательная мысль
Положительная цель
Я не хочу быть в долгах
Я хочу увеличить свой доход и стать финансово свободным
Я не хочу болеть
Я хочу вести здоровый и активный образ жизни
Я не хочу предательства
Я хочу построить доверительные и искренние отношения
Я боюсь неудач
Я хочу развиваться шаг за шагом
Это изменение не решит проблему мгновенно. Но оно поможет переключить мышление со страха на поиск решения и действие.
Важно не бегство, а стремление
Если человек постоянно пытается защитить себя от опасностей, его жизнь может начать вращаться только вокруг тревог.
Поэтому задайте себе следующие вопросы:
Какой жизнью я на самом деле хочу жить?
Какой результат сделает меня счастливым?
Что я могу сделать сегодня, чтобы приблизиться к этой цели?
Вывод прост: направьте свое внимание не на то, от чего вы бежите, а на цель, к которой стремитесь.
О чем вы чаще думаете: о том, чего хотите, или о том, чего боитесь? Поделитесь своим мнением в комментариях и отправьте эту статью близким, кому она может быть полезна.
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