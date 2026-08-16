Интер победил Реал Бетис в последнем предсезонном матче

Итальянский «Интер» в последнем контрольном матче перед началом нового сезона обыграл испанский «Реал Бетис» с минимальным счетом 1:0. Встреча на стадионе «Сан-Никола» в Бари стала важной подготовкой подопечных Кристиана Киву перед официальными матчами. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, старт нового сезона приближается: в первом туре «Интер» в субботу, 23 августа, примет на своем поле «Монцу». Перед этой важной встречей тренерский штаб проверил физическое состояние команды.

Стоунз забил в дебюте

В центре внимания в матче были новичок команды, а также физическое состояние футболистов, возвращающихся после травм. Начавший игру на скамейке запасных английский защитник сразу же стал героем своего дебюта.

Единственный гол, решивший исход встречи, был забит на 82-й минуте. Федерико Димарко подал со штрафного, Бенжамен Павар головой переправил мяч к воротам, а английский защитник с близкого расстояния отправил его в сетку.

Преимущество на поле

В первом тайме «Интер» контролировал центр поля и произвел хорошее впечатление. После перерыва миланцы полностью завладели преимуществом и создали множество опасных моментов у ворот соперника.

Федерико Димарко и Бонни были наиболее активными футболистами в атакующей игре команды. Однако голкиперы соперника Вальес и Ману Гонсалес несколько раз спасали свою команду от неминуемых голов.

В частности, в течение встречи вратари справились с опасными ударами Бареллы, Димарко и Бонни. Кроме того, на 89-й минуте атака с участием Сучича и Лаутаро Мартинеса едва не завершилась голом.

Таким образом, «Интер» завершил предсезонные матчи победой, подарил болельщикам позитивный настрой перед стартом новых соревнований и показал готовность к официальным играм.