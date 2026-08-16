Клип Ксамдам Собиров «Пешта» набирает просмотры рекордными темпами (видео)

·18·Культура
Клип Ксамдам Собиров «Пешта» набирает просмотры рекордными темпами (видео)

Певец Ксамдам Собиров поделился новостью, которая порадует его поклонников. 15 августа артист представил долгожданный видеоклип на песню «Пешта». Еще до премьеры клипа интерес к композиции был высоким — ранее певец поделился аудиозаписью песни в социальных сетях, еще больше подогрев интерес поклонников.

После размещения нового творческого проекта на платформе YouTube он за короткое время привлек тысячи зрителей. Менее чем за сутки клип посмотрели более 146 тысяч раз.

Поклонники тепло встретили песню. Пользователи социальных сетей положительно оценили мелодию композиции и творческий подход в клипе, высказывая различные мнения о новой работе.

Новый творческий проект Ксамдам Собиров, за короткое время привлекший внимание широкой аудитории, показывает, что он может стать очередным хитом певца.

Хамдам СобировПештаYouTube
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