В матче «Интера» и «Бетиса» голов не забили

«Интер» и «Бетис», проведшие последний контрольный матч перед стартом нового сезона, завершили встречу вничью. Игра на стадионе «Сан-Никола» в Бари стала важной подготовкой для обеих команд перед официальными матчами. Об этом Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, за несколько дней до начала нового сезона тренерские штабы продолжают формировать составы и проверять физическое состояние футболистов. В частности, в составе миланцев, которым предстоит сыграть с «Монцей» в первом туре чемпионата Италии, произошли некоторые изменения.

Опасные моменты и возможности в матче

По ходу игры представители обеих команд создали несколько опасных моментов у ворот соперника, однако им не хватило точности в завершающей стадии. Хозяева действовали активнее и были близки к тому, чтобы открыть счёт, но удача отвернулась от них при нанесении финальных ударов.

Уже на 8-й минуте встречи гости начали отвечать атаками. Форнальс пробил с дальней дистанции, однако вратарь без труда завладел мячом. Вскоре, на 14-й минуте, Антони сместился с правого фланга в центр и нанёс мощный удар левой ногой, но мяч прошёл рядом со штангой.

В середине первого тайма Хакан Чалханоглу завладел мячом в центре поля и опасно пробил по воротам соперника, однако мяч вновь немного разминулся с целью. В начале второй половины Пио Эспозито обыграл защитников эффектным финтом и пробил в дальний угол, но после рикошета от защитника мяч ушёл на угловой.

Атаки в последние минуты

Атаки продолжились и во втором тайме. На 51-й минуте защитники не уследили за навесом с фланга, и ситуация у ворот ещё больше обострилась. После передачи Димарко футболист оказался в выгодной позиции, но не сумел распорядиться моментом и пробил неточно.

Этот матч стал последней возможностью для команд устранить недостатки перед официальными соревнованиями. Тренеры уделяют особое внимание восстановлению физической формы некоторых ключевых игроков состава.